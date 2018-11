“Il Borgo dei Borghi – La Grande sfida” – Camilla Raznovich elegge il Borgo 2018 nel prime time di Raitre. : Da rubrica ogni domenica all’interno del Kilimangiaro con epilogo in una puntata ad hoc la sera di Pasqua, si stacca dal programma madre per diventarne uno a sè stante. Parliamo de Il Borgo dei Borghi, che diventa “Il Borgo dei Borghi – La Grande sfida” in quattro prime serate del sabato di Raitre con la […] L'articolo “Il Borgo dei Borghi – La Grande sfida” – Camilla Raznovich elegge il Borgo 2018 nel prime time di Raitre. ...

Montalbano Elicona (ME) : imponenti attività promozionali per la competizione “Il Borgo dei Borghi” e per lo sviluppo turistico : Montalbano Elicona negli ultimi mesi è sempre in costante sviluppo, lanciatissimo a livello nazionale ed internazionale con una fervente attività rivolta principalmente alla crescita culturale e turistica. Un orientamento ormai diventato uno status radicato nella mentalità di un’amministrazione comunale attenta, capitanata dall’infaticabile Sindaco Filippo Taranto che pensa in grande e punta in alto con impegno, passione e ...