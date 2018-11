Identificati resti umani sul Monte Bianco | sono di due alpinisti dispersi nel 1992

meteoweb.eu

: RT @chilhavistorai3: 'Per quindici anni l'ho cercata sempre con la speranza di ritrovarla viva': La mamma di Imane Laloua in diretta a #chi… - ileanariparbel6 : RT @chilhavistorai3: 'Per quindici anni l'ho cercata sempre con la speranza di ritrovarla viva': La mamma di Imane Laloua in diretta a #chi… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: 'Per quindici anni l'ho cercata sempre con la speranza di ritrovarla viva': La mamma di Imane Laloua in diretta a #chi… - IlMondoDiAllie : RT @chilhavistorai3: 'Per quindici anni l'ho cercata sempre con la speranza di ritrovarla viva': La mamma di Imane Laloua in diretta a #chi… -

(Di sabato 17 novembre 2018)statitrovati il 23 agosto 2017 dal Soccorso Alpino della Gdf di Entreves-Courmayeur in avanzato stato di decomposizione nel ghiacciaio ‘Miage’ di Courmayeur (Aosta), a circa 2.500 metri di quota, sul versante italiano del massiccio del: si tratta di Hasan Tarim, meccanico turco che viveva a Norimberga (Germania), e Frank Cristian Bar, operatore civile all’ospedale di Norimberga. Il 19 giugnoi due giovani, all’epoca 20enni, nonostante le avverse condizioni meteo, erano partiti dal rifugio Grandes Muletes, sul versante francese, per raggiungere la vetta del: erano partiti da Chamonix e si ritiene si siano persi, per poi precipitare sul ghiacciaio del Dome che confluisce nel ghiacciaio del Miage. Il 23 agosto dello scorso anni operatori del Soccorso Alpino del Corpo della Guardia di Finanza ...