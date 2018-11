I consigli di vita di J-AX | né guru | nè tuttologo

Riconoscere i cosmetici dermo-compatibili ed evitare danni alla pelle : i consigli dell’esperto : La pelle è l’organo più esteso del corpo umano, la superficie di incontro tra l’ambiente esterno che la influenza (fattori climatici e ambientali, agenti fisici, chimici, batterici, micotici, virali), quello interno, come l’età, che la caratterizza e quello psicoaffettivo che regola le emozioni. Ogni giorno viene a contatto con almeno 500 sostanze presenti nei cosmetici: compaiono, infatti, circa 31 componenti in un balsamo, 45 in una crema da ...

Black Friday - caccia alle offerte di Amazon & Co. I consigli per evitare le truffe : Il Black Friday e il Cyber Monday sono alle porte. Il 23 e il 26 novembre saranno due giorni di shopping selvaggio per molti italiani, soprattutto online. Ma proprio a causa della sua sempre maggiore ...

Pneumatici – Come allungare la vita delle gomme : i consigli dell’esperto : Il luogo di deposito degli Pneumatici estivi è importante. Secondo gli esperti, la corretta temperatura di stoccaggio è il fattore più rilevante. È inoltre possibile estendere la durata di vita degli Pneumatici proteggendoli dall’umidità, da sostanze chimiche e radiazioni UV. Un deposito per Pneumatici è la scelta più semplice Dovrei conservare i miei Pneumatici estivi in garage, nel seminterrato, sul balcone, o fuori accanto alla ...

Lombardia : taglio 10% vitalizi ex consiglieri Regione per prossimi 5 anni : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - E' confermato per i prossimi cinque anni il taglio del 10% introdotto nella scorsa legislatura sui vecchi vitalizi maturati dagli ex consiglieri regionali della Lombardia. Il risparmio annuo, si spiega dal Consiglio regionale, è quantificabile in circa 700mila euro. Il

consigli Fantacalcio 12^ giornata : chi evitare : Con Frosinone-Fiorentina (stasera, 20:30), parte la dodicesima giornata di Serie A. Il match clou si giocherà a San Siro, domenica alle 20:30, ma il turno offrirà altre a partite avvincenti, come il derby lombardo tra Atalanta e Inter e Roma-Sampdoria, altro test fondamentale per la banda Di Francesco. Ecco i Consigli di CalcioWeb su chi evitare al Fantacalcio. Frosinone-Fiorentina (Beghetto-Gerson) L’esterno dei ciociari non ha ...

Ariana Grande in terapia - il consiglio ai fan : “Mi ha salvato la vita - non abbiate paura di chiedere aiuto” : L'esperienza di Ariana Grande in terapia è stata salvifica e decisiva per la sua vita. Dopo aver raccontato in uno speciale di BBC i suoi problemi con l'ansia e lo stress post-traumatico di cui ancora soffre dopo la strage di Manchester del 2017 ad un suo concerto, la popstar ha parlato nuovamente dell'importanza di prendersi cura della propria salute mentale. Lo ha fatto su Twitter, quando in risposta all'osservazione di un fan ha dichiarato ...

Guerra ai vitalizi - in consiglio regionale parte la corsa per l'abolizione : proposte da Pd e M5S : Il vitalizio è uno dei privilegi più odiosi di cui ancora gode la politica. Nella legge di bilancio, in arrivo alla Camera dopo la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, è previsto un taglio dell'80% dei fondi che Roma eroga alle Regioni inadempienti . ...

consigli Fantacalcio - 11^ giornata : chi evitare : Stasera, Napoli-Empoli inaugura l’undicesima giornata del massimo campionato italiano. Le altre squadre impegnate in Champions – Juventus, Roma e Inter – scenderanno in campo domani, contro Cagliari, Fiorentina e Genoa. In chiave salvezza, di importanza capitale la sfida del Bentegodi tra Chievo e Sassuolo, e Parma-Frosinone. Chiude la giornata Udinese-Milan, in programma per domenica alle 20:30. Chi evitare al ...

Libri nerd : i consigli per le novità editoriali in uscita a novembre : Wells, ossia La fanta-scienza di H. G. Wells: La macchina del tempo L'isola del dottor Moreau L'uomo invisibile La guerra dei mondi I primi uomini sulla luna . Si tratta di una raccolta delle opere ...

Di Maio a Regioni : Taglino vitalizi o tagliamo stipendi consiglieri : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio : “Se i consiglieri regionali non tagliano i vitalizi non avranno neanche lo stipendio” : Il ministro del Lavoro commenta la norma inserita in legge di bilancio che prevede sanzioni pesanti per le Regioni che non provvedano a tagliare i vitalizi: "Se non si tagliano i vitalizi, noi gli tagliamo tutto il resto. Per farla breve i consiglieri regionali, gli assessori e i presidenti non avranno neppure i soldi per il loro stipendio".Continua a leggere

Uomini e Donne – Valeria Marini consigliera di Ivan Gonzalez : novità sorprendente per il nuovo tronista spagnolo : Valeria Marini sarà la consigliera personale di Ivan Gonzalez sul trono di ‘Uomini e Donne’: ecco l’ultima clamorosa indiscrezione sul tronista spagnolo Ivan Gonzalez, come reso noto solo pochi giorni fa (VEDI QUI), sarà il nuovo tronista di ‘Uomini e Donne‘. Dopo l’addio di Mara Fasone al trono del programma di Maria De Filippi, la produzione del dating show è corsa ai ripari ‘incoronando’ ...

Ripescaggi Serie B LIVE - ecco la decisione del consiglio Federale : novità importanti dal presidente dell’Entella [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per il campionato di Serie B, negli ultimi giorni è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato la decisione del Tar del Lazio confermando il format del torneo cadetto a 19 squadre. Finita? Macchè. E’ prevista per domani la giornata decisiva, si riunisce infatti il Consiglio Federale che prenderà una decisione definitiva con il presidente Gravina pronto a chiudere ...