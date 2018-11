HTGAWM 5×08 recensione | la vendetta è l’anima del midseason finale

ilnotiziangolo

(Di sabato 17 novembre 2018)5×08– L’ottavo episodio è andato in onda in America giovedì, 15 novembre 2018, ci ha permesso di concluderà la prima metà della stagione. “I Want to Love You Until the Day I Die” segna infatti il ritorno della pausa invernale, vera piaga di tutti gli appassionati di serie tv. Abbiamo tuttavia potuto scoprire finalmente uno dei misteri del capitolo: chi è morto durante le nozze di Oliver e Connor? Come sempre la nostradi5×08 è ad alto contenuto SPOILER: decidi in autonomia se proseguire con la lettura.5×08 sinossi in breve Connor trema all’idea di sposarsi con Oliver, ma tutto si dissolve quando incontra i suoi occhi nelle prossimità dell’altare. Intanto, Frank decide di approfittare dell’assenza di Gabriel per entrare nel suo appartamento e fa una scoperta rivelatrice. Annalise invece ...