Guardia medica e visite gratuite | «Danno da 14 milioni di euro»

milano.corriere

: Può un pediatra che ha patteggiato per molestie su minore continuare a fare il pediatra facendo visite a domicilio… - stanzaselvaggia : Può un pediatra che ha patteggiato per molestie su minore continuare a fare il pediatra facendo visite a domicilio… - stanzaselvaggia : Oggi su Il Fatto racconto la storia di un pediatra che patteggia per molestie su una bambina e crea un sito che si… - bewejrd : Ieri sera a lavoro sono peggiorata parecchio e Giordano dopo il turno voleva obbligarmi ad andare in guardia medica ?? -

(Di sabato 17 novembre 2018) Gratis per i cittadini, uno spreco per le casse pubbliche: un accordo sindacale che sancisce questo principio è legittimo? Per i pazienti non residenti che si rivolgono alla, non pagare ...