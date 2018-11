Grandi cambiamenti per PUBG nel 2019 | cosa dice la lettera ai giocatori

Grandi cambiamenti nella nuova patch di Overwatch - bisognerà reinstallare il gioco? : Overwatch sarà al centro di Grandi cambiamenti con il prossimo aggiornamento. Così Grandi che Blizzard ha avvertito i giocatori che si dovrà installare da capo completamente l'hero shooter. In un post sul forum ufficiale Blizzard ha scritto che la nuova patch per lo shooter multiplayer cambierà dalle basi il gioco sia su PC che sulle console PS4 e Xbox One. "Il numero dei cambiamenti al back-end a cui stiamo lavorando sono così sostanziosi ...

Tuffo nel passato - sedicesimo episodio. Anno 2013 : tanti cambiamenti nel mondo politico e nella religione e tanti Grandi successi di ogni genere nel mondo della musica : Continua il nostro settimanale viaggio nella storia con il sedicesimo appuntamento del nostro Tuffo nel passato. Correva l’Anno 2013. Un Anno di importanti conferme e importanti cambiamenti nel mondo politico. In Germania viene eletta come cancelliera per la terza volta consecutiva Angela Merkel. La Turchia diventa scenario di protesta contro il governo Erdogan mentre in Egitto il presidente Morsi viene destituito dal suo incarico. L’Inghilterra ...

Grandi cambiamenti potrebbero giungere per il PSN con l'arrivo di PlayStation 5 : Secondo alcune indiscrezioni non meglio confermate, sarebbero in vista sostanziali cambiamenti al PSN con l'arrivo della nuova generazione, ovvero PlayStation 5.Come riporta Comicbook infatti secondo l'autore di Windows Central Jez Corden, Sony si starebbe attrezzando per ampliare la piattaforma e aggiornare l'infrastruttura del PSN per il lancio di PS5.Corden non ha rivelato alcun altro dettaglio in merito, ma a giudicare dalle sue parole ...

DJ Koh promette Grandi cambiamenti con Samsung Galaxy S10 : DJ Koh, CEO della divisione mobile di Samsung, promette grandi cambiamenti in arrivo con i prossimi flagship Samsung Galaxy S10 e una colorazione tutta nuova. L'articolo DJ Koh promette grandi cambiamenti con Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.