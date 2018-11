Grande Fratello Vip 2018 | Ivan Cattaneo se la fa addosso Imbarazzo in diretta

Grande Fratello Vip 2018 - Ivan Cattaneo si fa pipì addosso. Imbarazzo in diretta : Ivan Cattaneo si fa la pipì addosso tra le risate dei compagni al Grande Fratello Vip 2018. Dopo l'uscita di Alessandro Cecchi Paone, (che vi abbiamo raccontato durante l'ultimo...

Grande Fratello Vip - la resa dei conti : Alessandro Cecchi Paone a Domenica Live contro gli ex gieffini : Nel nuovo appuntamento con Domenica Live , Barbara d'Urso ne ha per tutti. Innanzitutto la conduttrice ospita l'ex produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori con l'ex moglie Rita Rusic. A seguire,...

Grande Fratello Vip - mentre Giulia Provvedi è nella casa il fidanzato calciatore la tradisce? : “Guai” in vista per il fidanzato di Giulia Provvedi? Pochi lo sanno (perché durante il reality non ne ha quasi mai parlato) ma la bionda del duo Le Donatella fuori dalla casa del Grande Fratello Vip ha un compagno. Lui si chiama Pierluigi Gollini ed è un portiere in forza all’Atalanta. La loro relazione dura granitica da più di un anno, ma ora c’è qualcosa che potrebbe farla vacillare. Il calciatore è infatti accusato da ...

Grande Fratello Vip - ecco quando spendono i fan o i partner dei concorrenti per far passare gli aerei con striscioni sopra la casa : Ai telespettatori più fedeli dei reality show non sono certo passati inosservati i messaggi che sorvolano, per fare un esempio, la casa del Grande Fratello. aerei portatori di buone notizie, tifo e sostegno, critiche e non solo. In sostanza rappresentano l’unica forma di comunicazione permessa per far giungere un messaggio ai concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia. Una pratica ormai nota dal 2009: “Noi ci ...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo si rifà la pipì addosso : il brutto sospetto sulla salute : Ivan Cattaneo ci casca di nuovo e questa volta non si tratta dell'ennesimo scherzo. Nella serata di ieri, venerdì 16 novembre, gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip si sono ritrovati in ...

Grande Fratello Vip 2018 - ennesimo scontro tra Salemi a Monte. Si offendono e poi fanno pace. Che noia infinita! : Giulia Salemi “Potevamo stare vicini come persone mature. Tu sei una bambina. Mi fai passare per lo st*onzo. Io con te ci metto un punto”. Francesco Monte vs Giulia Salemi, ennesimo atto: è infatti risaputo che nella casa di Grande Fratello Vip 2018 basta un niente per accendere una nuova discussione tra i due “piccioncini”. Stavolta tutto è partito quando la prezzemolina ha puntato il dito contro l’ex tronista, “colpevole” di aver sostenuto con ...

Grande Fratello Vip - la rivelazione sul vincitore del reality : parla il direttore di Spy : Su chi vincerà l'edizione 2018 del Grande Fratello Vip ci sono sempre meno dubbi. Almeno secondo un esperto osservatore come il direttore di Spy, Massimo Borgnis , che al programma Ultime dalla casa ...

Grande Fratello Vip 2018/ Benedetta Mazza e Stefano Sala : di nuovo pericolosamente vicini - IlSussidiario.net : Il Grande Fratello Vip 2018 continua. I protagonisti sono ancora Francesco Monte, Giulia Salemi e Walter Nudo, ognuno con le proprie vicende amorose.

Grande Fratello Vip - Elia non si ritiene fidanzato con Jane e lei intanto pensa all'ex : Oggi Elia Fongaro, invitato alla trasmissione "Mattino Cinque", ha fatto finalmente chiarezza sul suo rapporto con Jane Alexander. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato a Federica Panicucci che l'affascinante attrice gli piace davvero molto, ma non si ritene fidanzato con lei. Elia è stato sempre molto riservato per rispetto dell'ex compagno di Jane Non è la prima volta che Elia riceve domande sulla sua love story nata all'interno ...

Grande Fratello Vip - nella casa c’è un single che single NON è : la rivelazione : Gf Vip, le rivelazioni a Ultime dalla casa Il direttore di Spy Massimo Borgnis è stato intervistato durante il programma Ultime dalla casa della Gentilin e ha dato il suo attento parere di osservatore sull’edizione del Gf Vip di quest’anno, soprattutto su Ivan, Walter e Francesco e Giulia. “Questo cast – ha così esordito – […] L'articolo Grande Fratello Vip, nella casa c’è un single che single NON è: la ...

Grande Fratello Vip - il trauma di Maria Monsè : 'Quando ero piccola mia madre...'. La rivelazione-choc : Ospite della puntata di mercoledì 14 novembre de Le ultime dalla casa c'era Maria Monsè. L'ex gieffina ha voluto raccontare un momento privato in riferimento a quando Alessandro Cecchi Paone durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ha definito la figlia di Maria, Perla Maria, "nano travestito". --La Monsè, in quell'occasione, si era molto arrabbiata con il conduttore televisivo e il motivo di questo risentimento lo spiega proprio ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte distrutto da Lory Del Santo : 'Perché la storia con Cecilia è finita' : 'Ecco perché la storia tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez è finita'. Lory Del Santo spiazza al Grande Fratello Vip , spiegando perché tra Monte e Giulia Salemi le cose non vadano per il verso ...

Grande Fratello Vip - Benedetta Mazza e la clamorosa ammissione con Stefano Sala : 'Siamo andati oltre' : 'Siamo andati oltre'. Tra Stefano Sala e Benedetta Mazza un nuovo terremoto al Grande Fratello Vip . I due modelli, uniti da qualcosa in più di un'amicizia, sono arrivati a dormire insieme nello ...