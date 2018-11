Gp Valencia | Marquez domina la FP4

MotoGp – La rinascita di Vinales : Maverick in pole al Gp di Valencia - Marquez sorprendente dopo la caduta : Maverick Vinales in pole position al Gp di Valencia: momento d’oro per lo spagnolo della Yamaha partito dalla Q1. Marquez quinto dopo la fuoriuscita della spalla Il Gp di Valencia è finalmente entrato nel vivo: dopo due giornate piovosissime, che hanno costretto i tifosi spagnoli ad assistere alle prove libere in condizioni davvero incredibili, i piloti hanno finalmente girato sull’asciutto per una qualifica davvero ...

MotoGp – Terminate le FP4 a Valencia : Marquez è un fulmine sull’asciutto - sessione pessima per Valentino Rossi [FOTO] : Il pilota spagnolo fa segnare un tempo pazzesco nella quarta sessione di prove libere, precedendo Zarco e Petrucci. In difficoltà Valentino Rossi Sull’asciutto comanda Marc Marquez, il pilota della Honda fa segnare il miglior tempo nella quarta sessione di prove libere del Gp di Valencia, fermando il crono sull’1:32.571. Una prestazione pazzesca quella del rider della Honda, che lascia solo le briciole ai propri avversari, ...

MotoGP - GP Valencia 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Danilo Petrucci il migliore davanti a Marquez e a Dovizioso sul bagnato nella classifica combinata - Valentino Rossi (14°) fuori dalla Q2 : Danilo Petrucci è stato il migliore delle prove libere 3 del GP di Valencia, ultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il centauro della Ducati Pramac ha siglato il crono di 1’39″712 confermandosi estremamente performante sul bagnato. Anche questa sessione infatti si è svolta con la presenza della pioggia e l’umbro ha fatto vedere di saperci fare. Alle sue spalle, nella classifica combinata, Marc Marquez (1’39″767) ...

MotoGp – Terminate le FP3 a Valencia : Petrucci beffa Marquez - fuori dalla Q2 sia Rossi che Viñales [FOTO] : Il pilota della Pramac fa segnare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere a Valencia, niente da fare invece per Rossi e Viñales Mattinata complicata per i piloti di MotoGp, costretti ad affrontare la terza sessione di prove libere in condizioni abbastanza particolari. Il miglior tempo è di Danilo Petrucci, abile a fermare il crono sull’1:39.712 e a precedere Marc Marquez, a suo agio sulla pista ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Sfida Dovizioso-Marquez sull’acqua - Valentino Rossi ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Dopo una mattinata caratterizzata dalla forte pioggia con tanto di bandiera rossa esposta, i piloti torneranno in pista cercando di ottimizzare la messa a punto delle proprio moto e cercando di capire i segreti del circuito in determinate condizioni, ma bisognerà sempre fare i conti col maltempo che non dovrebbe dare tregua ...

Moto2 - GP Valencia 2018 : risultati e classifiche prove libere 1. Iker Lecuona il più veloce sul bagnato davanti a Marquez e Oliveira - Bagnaia 6° : Lo spagnolo Iker Lecuona (Swiss Innovative Investors) si conferma uno specialista del bagnato e stampa il miglior tempo (1.46.705) nelle prime prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2018, ultimo appuntamento del Mondiale Moto2. La sessione si è svolta in condizioni di asfalto bagnato che è migliorato costantemente sino a metà turno, per poi peggiorare nuovamente a causa di un nuovo scroscio di pioggia abbastanza improvviso. La ...

