Governo | Di Maio | Salvini premier? Problema non c' é

Scontro Di Maio-Salvini sugli inceneritori - Conte : “Sarò garante del contratto di Governo” : Giuseppe Conte sarà “garante” del contratto di governo. È quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi a proposito dell’ultimo Scontro a distanza tra i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sul tema rifiuti e inceneritori. Tema che, come ha subito ricordato il ministro del Lavoro e sviluppo economico pentastellato, non è Contenuto nel Contra...

Rifiuti - Di Maio : Salvini crea tensioni nel Governo. Fico : stop agli inceneritori : Non si placa lo scontro sui Rifiuti in Campania fra il capo leghist Matteo Salvini e il leader 5 stelle Luigi Di Maio. «A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica...

Di Maio e la "ceppa" : il Governo del popolo tutto insulti e parolacce : Senza dimenticare le performance di due sottosegretarie: la grillina Laura Castelli all'Economia e la leghista Lucia Borgonzoni ai Beni culturali. La Castelli avrebbe detto del 'suo' ministro Tria 'a ...