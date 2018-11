Google porta i commenti nelle ricerche | le routine sull’orologio e lavora alle collezioni

Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 supportano Google Fotocamera con un recente aggiornamento : Xiaomi Mi MIX 2S e Xiaomi Mi 8 sono ora in grado di eseguire correttamente Google Fotocamera , anche nella recente versione dotata di Night Sight. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 supportano Google Fotocamera con un recente aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Tesla T4 - adozione da record. Nvidia gongola e Google la porta sul cloud : L'azienda ha rimarcato la presenza all'interno di Summit e Sierra, i due supercomputer più veloci al mondo, ma anche la presenza in 22 dei 25 sistemi più efficienti al mondo.

Xiaomi con la MIUI 10 11.8 supporta Fotocamera Google : Buone notizie per i possessori di smartphone Xiaomi , la cui apprezzata interfaccia utente potrebbe finalmente supporta re Fotocamera Google

Google annuncia importanti miglioramenti a Files Go - incluso l’accesso alle cartelle dell’archivio dati : Google annuncia importanti miglioramenti al proprio gestore di file Android, che ora permette l'accesso alle cartelle dell'archivio dati attraverso la funzionalità "Advanced Browse". Gli altri miglioramenti riguardano un lettore multimediale integrato, la possibilità di visualizzare tutti i dispositivi di archiviazione e sfogliare l'intero file system, spostare i file su una scheda SD e di creare nuove cartelle e spostare o copiare i ...

Google Play Film migliora il 4K e porta alla massima risoluzione i vostri film : Google offre più contenuti in 4K, a prezzi più bassi e aggiornando la libreria degli utenti alla massima qualità gratuitamente: ecco tutte le novità, per ora in USA e Canada.