Golf | PGA Tour 2019 | Charles Howell III allunga nel secondo giro del The RSM Classic

Golf - PGA Tour 2019 : Charles Howell III guida The RSM Classic al termine del primo round : Come di consueto l’inizio del fine settimana coincide con l’avvio di un nuovo torneo del PGA Tour. I Golfisti del circuito americano si sono spostati a Saint Simons Island (Georgia, Stati Uniti) per darsi battaglia nell’RSM Classic (montepremi 6,4 milioni di dollari). Il torneo si svolge sui due percorsi del Sea Island Golf Club: il Seaside course (par 70), ed il Plantation course (par 72). Al termine del primo round troviamo ...

Golf - PGA Tour 2019 : Austin Cook cerca il bis al The RSM Classic : Dopo la tappa in Messico per il Mayakoba Golf Classic, il PGA Tour 2019 ritorna sul suolo americano. Da domani, giovedì 15 novembre, andrà in scena il The RSM Classic, torneo organizzato dalla Davis Love Foundation con montepremi di 6,2 milioni di dollari che si disputa presso il Sea Island Golf Club di Sea Island (Georgia, Stati Uniti). Il percorso prevede una curiosa particolarità: nei primi giri infatti i giocatori si alterneranno sui due ...

Golf - PGA Tour 2019 : Matt Kuchar torna al successo dopo quattro anni e conquista il Mayakoba Golf Classic : Fine settimana di grandi ritorni per il Golf internazionale. dopo la vittoria di Lee Westwood al Nedbank Golf Challange, arriva il successo di Matt Kuchar al Mayakoba Golf Classic 2018. Il quarantenne di Winter Park (Florida) è riuscito a mantenere la testa della classifica in un ultimo giro ricco di insidie dopo essere sempre stato al comando nelle prime tre giornate. Per il Golfista statunitense si tratta di un successo che mancava sul PGA ...

Golf - PGA Tour 2019 : Matt Kuchar mantiene un ampio margine di vantaggio su Whee Kim al Mayakoba Golf Classic : Terzo giro al Mayakoba Golf Classic in corso di svolgimento a Playa del Carmen, in Messico, e terza volta in cui Matt Kuchar chiude la giornata da leader. Il quarantenne di Winter Park, Florida, guida il torneo con 20 colpi sotto il par, avendo chiuso il giro in 65 (-6 odierno). Si allontana leggermente il sudcoreano Whee Kim, che si trova ora a -16: se non altro, per lui c’è la conferma del trovarsi bene su questo percorso, che ...

Golf - PGA Tour 2019 : Matt Kuchar tenta l’allungo nell’OHL Classic at Mayakoba : Il PGA Tour continua senza sosta e giunge al termine del secondo round del Mayakoba Golf Classic (montepremi 7,2 milioni di dollari). Sul percorso par 71 dell’El Camaleon Golf Club di Playa del Carmen (Quintana Roo, Messico) Matt Kuchar prova l’allungo balzando da solo al comando con lo score di -14 (128 colpi). L’americano guida la classifica con due colpi di margine sul connazionale Cameron Champ. Quest’ultimo si è ...

Golf - PGA Tour 2019 : Kuchar - Bozzelli ed Hickok guidano l’OHL Classic at Mayakoba al termine del primo round : Il PGA Tour avvia un nuovo fine settimana all’insegna dello spettacolo dando vita all’OHL Classic at Mayakoba (montepremi 7,2 milioni di dollari). Il torneo, che si svolge sul percorso par 71 dell’El Camaleon Golf Club di Playa del Carmen (Quintana Roo, Messico), al termine del primo round vede in testa un trio di americani composto da Matt Kuchar, Kramer Hickok e Dominic Bozzelli. Gli statunitensi hanno chiuso il giro ...

Golf - Martin Kaymer potrà disputare i tornei del PGA Tour nel 2019 : Dopo un anno terribile, segnato dagli infortuni e da un conseguente rendimento a fasi alterne, per Martin Kaymer arriva una buona notizia: l’ex numero 1 del mondo è stato autorizzato a giocare i tornei del PGA Tour nel 2019, in quanto destinatario di un’esenzione speciale perché infortunato troppo a lungo nel 2018. Il Golfista tedesco, proprio per questa ragione, ha vissuto una stagione da incubo, raggiungendo il podio in un unico ...

Golf - Kaymer nel 2019 farà il Pga Tour : Penso che passerò almeno 4 mesi a giocare negli Usa per poi partecipare ai tornei delle Rolex Series European Tour", con l'ex numero uno al mondo, 2011, che farà il "debutto" al Waste Management ...

Golf - PGA Tour 2019 : Bryson DeChambeau si aggiudica lo Shriners Hospitals for Children Open : Lo statunitense Bryson DeChambeau centra la quinta vittoria in carriera sul PGA Tour e conquista lo Shriners Hospitals for Childern Open 2018. Il 25enne californiano è riuscito a superare il connazionale Patrick Cantlay al termine di un duello serrato grazie all’Eagle messo a segno alla buca 16 del par 71 del TPC Summerlin di Las Vegas (Nevada, Stati Uniti). La vittoria proietta il giovane Golfista americano al quinto posto del ranking ...

Golf - PGA Tour 2019 : una coppia americana al comando dello Shriners Hospital for Children Open. Sfida tra Uihlein e DeChambeau : La tappa settimanale del PGA Tour si avvia alla conclusione. I protagonisti del circuito americano sono giunti infatti al termine del terzo round dello Shriners Hospital for Children Open (montepremi 6,6 milioni di dollari), torneo che si svolge sul percorso par 71 del TPC at Summerlin di Las Vegas (Nevada, Stati Uniti). La classifica per ora parla lo slang americano, con Bryson DeChambeau e Peter Uihlein a braccetto al comando. I due ...

Golf - PGA Tour 2019 : Peter Uihlein rimane al comando dello Shriners Hospitals for Children Open dopo il secondo giro : Il secondo giro dello Shriners Hospitals for Children Open, ufficialmente, deve ancora terminare, perché alcuni Golfisti sono stati fermati dall’oscurità giunta su Las Vegas. Prosegue la sua corsa al comando del torneo Peter Uihlein: il nativo di New Bedford, nel Massachusetts, oggi ha girato in 66 colpi (5 sotto il par) e si è dunque portato a -13 nel computo totale. All’inseguimento del leader ci sono, a -11, l’altro ...

Golf - PGA Tour 2019 : Peter Uihlein in testa al termine del primo round dello Shriners Hospital for Children Open : Il PGA Tour 2019 non conosce soste. Prende il via infatti lo Shriners Hospital for Children Open (montepremi 6,8 milioni di dollari), torneo che si svolge sul percorso par 71 del TPC at Summerlin di Las Vegas (Nevada, Stati Uniti). Al termine del primo round troviamo al comando Peter Uihlein. L’americano guida la leaderboard con lo score di -8 grazie ad un giro quasi immacolato (9 birdie, un bogey). In seconda piazza con -7 il connazionale ...

Golf - PGA Tour 2019 : diversi big della scena americana sul percorso dello Shriners Hospitals for Children Open : Il PGA Tour, dopo aver fatto tappa nel Mississippi, si sposta a Las Vegas, dove si svolgerà lo Shriners Hospitals for Children Open. Nel 1996, quando si chiamava Las Vegas Invitational, questo torneo è stato il primo vinto da Tiger Woods, nel 1996. Altri nomi di grande rilievo presenti nell’albo d’oro sono quelli di Greg Norman (1986), Davis Love III (1993) e Jim Furyk (tre volte). Lo scorso anno questo torneo è stato vinto da ...