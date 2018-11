' Gli inceneritori non sono nel contratto di governo' | Di Maio a Salvini

Emergenza rifiuti in Campania - altolà di Di Maio : «Gli inceneritori non sono nel contratto» : «Gli inceneritori non sono nel contratto. E poi se parliamo di inceneritori in Campania c'è già uno dei più grandi inceneritori in Europa», aggiunge Di Maio a...

Ministro Costa a Salvini : Gli inceneritori non sono nel contratto : Roma, 17 nov., askanews, - 'Gli inceneritori sono il fallimento del ciclo integrato. Non lo dico io, lo dicono le imprese, lo dice un'intera economia. Stiamo lavorando ogni giorno per ribaltare, non ...

Salvini-Di Maio - è scontro su tutto : alta tensione suGli inceneritori : Non si placa lo scontro sui rifiuti in Campania fra il capo leghist Matteo Salvini e il leader 5 stelle Luigi Di Maio. «A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica...

La battaGlia deGli inceneritoriDi Maio : «Salvini crea tensioni» : E Di Battista evoca il voto, ma il ministro dell’Interno non arretra. M5S verso l’espulsione di De Falco

Salvini suGli inceneritori e Acosta riammesso alla Casa Bianca : DALL'ITALIA Gli studenti manifestano contro il governo in 70 città italiane. I contestatori hanno bruciato le bandiere di Lega e Movimento cinque stelle in Piazza del Duomo a Milano. Alessio Bottalico, uno degli organizzatori, ha detto: “Nella manovra non c’è un euro in più sull’università e sul dir

La ceppa deGli inceneritori e le stramberie della Brexit. Di cosa parlare stasera a cena : Come butta l'Italia secondo Draghi e qualche interpretazione. Altri segnali di frenata in arrivo. Mentre sta diventando una questione lo svilimento del dibattito economico e politico. Non è nuova ma forse sì sta arrivando a livelli non sopportabili per un paese in mille traversie. Intanto Lega

Rifiuti - Di Maio : Salvini crea tensioni nel governo. Fico : stop aGli inceneritori : Non si placa lo scontro sui Rifiuti in Campania fra il capo leghist Matteo Salvini e il leader 5 stelle Luigi Di Maio. «A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica...

Rifiuti Campania - Lezzi : “Salvini vuole Gli inceneritori? No e non c’è alcun margine di trattativa” : “L’inceneritore è il passato, ormai non è più un investimento che guarda al futuro”. Così Barbara Lezzi, ministro per il Sud, intervenendo nel dibattito sugli inceneritori eventualmente da realizzare in Campania. “Sui Rifiuti è stato fatto tantissimo – ha aggiunto – e dobbiamo ripartire da una visione virtuosa dell’ambiente che possa finalmente apportare benessere e salute ai cittadini. L’inceneritore va ...

Di Maio e Gli inceneritori : «La polemica di Salvini crea tensioni nel governo» Video : Il vice premier Cinquestelle: «Sono dispiaciuto,il tema non si pone perché non è nel contratto di governo»

Rifiuti - Di Maio : Salvini crea tensioni nel governo. Fico : stop aGli inceneritori : Non si placa lo scontro sui Rifiuti in Campania fra il capo leghist Matteo Salvini e il leader 5 stelle Luigi Di Maio. «A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica...

Salvini tira dritto : Gli inceneritori si fanno. E senza ceppa... : Roma, 16 nov., askanews, - 'Gli inceneritori sono fondamentali: devono scegliere gli enti locali, sindaci e regione, ma tutti dicono 'da me no', quindi li faremo e senza ceppa'. A dispetto del muro ...

Rifiuti - Salvini : «Chi dice sempre no provoca i roghi». Fico : stop aGli inceneritori : Non si placa lo scontro sui Rifiuti in Campania fra il capo leghist Matteo Salvini e il leader 5 stelle Luigi Di Maio. «Gli inceneritori li dovrebbero scegliere i sindaci e la regione ma...

Salvini tira dritto : Gli inceneritori si fanno. E senza ceppa... : Roma, 16 nov., askanews, - "Gli inceneritori sono fondamentali: devono scegliere gli enti locali, sindaci e regione, ma tutti dicono 'da me no', quindi li faremo e senza ceppa". A dispetto del muro ...

Rifiuti - Costa : Inceneritori cattedrali del fuoco - non li voGliamo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse