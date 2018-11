Gli immigrati respinti di nascosto | così la Svizzera calpesta l' Italia

Preservativi gratis aGli immigrati : la proposta dei grillini : Tra gli emendamenti presentati alla Manovra dai grillini ce n’è una destinata a fare discutere. La proposta è di fornire

Premio Mario Riu a Saluzzo solidale con Gli immigrati stagionali della frutta : Sabato 10 novembre è stato consegnato il Premio Mario Riu 2018 nel corso di un affollato evento tenuto nella sala d'onore del Comune di Cuneo, alla presenza del sindaco, di numerosi amministratori e ...

Silvia Sardone : 'Milano è la capitale dei reati compiuti frequentemente daGli immigrati' : L'ex forzista Silvia Sardone, consigliera comunale a Milano [VIDEO] e donna più votata in Lombardia con 11312 preferenze, ha fatto il punto della situazione sui reati commessi dagli immigrati nella citta' di Milano e sullo stato di abbandono dell'ex Palasharp, un tempo sede di grandi concerti ed eventi; oggi dormitorio e rifugio per immigrati clandestini. Ieri, l'ex forzista, adesso nel Gruppo Misto, ha fatto presente che, se si leggono ...

Milano - scioperano le mense ma non per Gli immigrati : Milano - Due tramezzini farciti con mozzarella e pomodoro e budino al cioccolato, rigorosamente equo solidale. Questo il menù previsto per i 65mila bambini delle scuole dell'infanzia e delle primarie di Milano, per le giornate di lunedì e martedì prossimo. Niente menu e pasti speciali per chi ha richiesto la dieta etico-religiosa o sanitaria. Questi 10.973 bambini dovranno portarsi da casa il cibo adatto loro.Non sarà così per tutti gli utenti ...

Croce rossa contro i tagli di Salvini : Gli immigrati hanno bisogno di visite dentistiche : La Croce rossa furibonda contro i tagli impostati da Matteo Salvini Macerata, 5 novembre 2018 – Aveva promesso «una bella sforbiciata» già in campagna elettorale, il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini: e adesso torna alla carica, annunciando una riduzione dei costi dell’accoglienza. Se la cifra attualmente prevista per ciascun richiedente asilo è di 35 euro, in un futuro sarà ridotta da un tetto minimo di 19,33 euro a un massimo ...

Fifa - il contropiede di Infantino : «Dura accettare fiGlio di immigrati» : «Io posso capire che è dura accettare che un figlio di immigrati italiani sia al mio posto», ma «non c'è stato alcun illecito» e tutto è stato fatto...

Mastercard prepagate e anonime aGli immigrati - l'ombra di George Soros : ma con quali soldi? : ... che aveva lo scopo dichiarato di 'aiutare i migranti, i rifugiati e altri che lottano all' interno delle loro comunità in tutto il mondo per migliorare il loro status economico e sociale'. Soros ...

Napoli - insulta immigrati sulla Circumvesuviana. La donna sbotta : “Stronzo - meGlio che l’Italia sia loro piuttosto che tua” : Sull’account facebook Pasa Anta è stato pubblicato un video diventato virale nel giro di poche ore. “Sul treno della Circumvesuviana di Napoli un ragazzo offende dei pakistani – si spiega nel testo che accompagna il video – e a un certo punto una signora non ce la fa più e reagisce dicendogli anche ‘preferisco che l’Italia diventi loro piuttosto che dei personaggi come te, fascista e razzista‘”. Il video ...

Elezioni Midterm : Trump vuole abolire lo 'Ius soli' per fiGli di immigrati : 'Siamo l'unico Paese al mondo in cui una persona entra e ha un bambino, il bambino è essenzialmente un cittadino degli Stati Uniti per 85 anni, con tutti i benefici' , ha dichiarato Trump in un'...