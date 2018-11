Gli hacker sono già riusciti a modificare i file di salvataggio di Pokemon Let' s Go Eevee

Anonymous - nel mirino deGli hacker l’ampliamento dell’aeroporto di Firenze : Il gruppo hacker Anonymous Italia ha preso di mira il progetto del nuovo aeroporto di Firenze. Con due attacchi ai siti della città metropolitana di Firenze e all’osservatorio della giustizia civile del capoluogo toscano, il gruppo ha voluto diffondere informazioni e richiamare l’attenzione sul progetto di ampliamento dell’aeroporto Amerigo Vespucci, che serve la città. Il progetto prevede l’integrazione di una pista di ...

5 tattiche che Gli hacker usano per rubarti Bitcoin : E invece dall'altra parte del mondo un hacker sta usando il nostro dispositivo per creare criptovalute . Per difenderci evitiamo di usare reti Wi-Fi pubbliche e proteggiamo la nostra connessione di ...

Gli hacker nordcoreani di Lazarus hanno messo sotto attacco i bancomat : (foto: Getty Images) Il gruppo di hacker Lazarus, collegato alla Corea del nord, ha condotto più attacchi alle reti che gestiscono le transazioni dei bancomat prelevando illecitamente del denaro. Il 2 ottobre il governo degli Stati Uniti, tramite il dipartimento del Tesoro, in collaborazione con Fbi ed Nsa, ha emesso un avviso secondo il quale Hidden Cobra (nome in codice per Lazarus) avrebbe condotto attacchi rinominati “Fast Cash” rubando dai ...

Attacco Anonymous del 5 novembre : Gli hacker pubblicano dati sensibili rubati dai siti Mise - Cnr e Lega - : L'Attacco hacker del 5 novembre, per celebrare l'anniversario della "Congiura delle polveri" del 1605 a cui partecipò Guy Fawkes, che ha ispirato la maschera di "V per Vendetta",, chiude la "settimana ...

Gli hacker di Anonplus hanno rubato dal sito Siae 4 giga di dati : Articolo aggiornato alle 16 del 3 novembre con la dichiarazione di Siae A mezzanotte del 2 novembre, Anonplus, un gruppo di hacker attivisti è penetrato nei server della Siae e ha defacciato l’homepage della Società Italiana Autori ed Editori. Il gruppo, diverso da Anonymous Italia, da LulzSec e dagli altri gruppi della galassia hacktivista italiana ha sotituito la homepage di Siae.it e in un un tweet ha dichiarano di aver ...

Gli hacker di Anonplus hanno rubato dal sito Siae 4 giga di dati : A mezzanotte del 2 novembre, Anonplus, un gruppo di hacker attivisti è penetrato nei server della Siae e ha defacciato l’homepage della Società Italiana Autori ed Editori. Il gruppo, diverso da Anonymous Italia, da LulzSec e dagli altri gruppi della galassia hacktivista italiana ha sotituito la homepage di Siae.it e in un un tweet ha dichiarano di aver trafugato circa 3,7 Gb di dati relative alla gestione Siae. Leggi anche: ...

I cinque siti che Gli hacker vanno a visitare prima di un attacco : Google, LinkedIn, Instagram e Tinder. Ecco alcune regole per non farsi fregare informazioni e dati personali mentre si usano i social network. ...

WhatsApp : non solo Gli hacker. Ora anche Telegram se ne fa beffe : WhatsApp è, certo, l'applicazione di messaggistica più diffusa e popolare al mondo, e ciò viene continuamente dimostrato anche dall'uso che i truffatori ne fanno nel ghermire i dati degli utenti, e dalle iniziative di contrasto varate dai concorrenti, tra cui l'iper ...

Gli Stati Uniti accusano hacker cinesi di aver violato progetti aerospaziali : Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l’incriminazione di dieci persone accusate di aver effettuato un attacco hacker ai danni di compagnie aerospaziali e di averne trafugato informazioni riservate. Gli accusati sarebbero spie cinesi che per anni hanno violato i sistemi di differenti compagnie statunitensi e non. Pare che nel periodo intercorso tra l’inizio del 2010 fino a maggio 2015, siano Stati portati degli attacchi ...

Anonymous Italia contro il governo : le università nel mirino deGli hacker : Diffusi nomi, email e password di amministratori e utenti di diverse istituzioni universitarie. L'operazione annunciata con un video su YouTube

Cybersecurity - l’Europa vuole pene più severe per Gli hacker : hacker (Getty Images) Nuove norme e pene più pesanti per garantire la sicurezza di cittadini, aziende e istituzioni. Questo, in sintesi, il messaggio riportato dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk al termine all’ultimo summit a Bruxelles, dedicato alla cybersecuirty interna. Il piano europeo Bruxelles vuole unire i puntini disseminati sul piano della Cybersecurity, per la cui difesa sono già state approntate misure di diversa ...

Un sms da Amazon per segnalare un pacco in giacenza? È una truffa. Ecco come evitare di cascare nella rete deGli hacker : Un sms da Amazon per un pacco in giacenza? Allarme rosso: è una truffa. Tornano di moda le bufale e i loschi tentativi di phishing con l’amo dall’autorevolezza pesate. Oggi a finire nella rete di hacker e truffatori tocca ad Amazon, il più importante sito di e-commerce al mondo. Nelle ultime ore lo smartphone di tanti clienti italiani sta squillando più del solito: il mittente sembrerebbe essere proprio l’azienda di Jeff Bezos. “Pacchetto in ...