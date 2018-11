Gli appetiti dei “truffati” delle banche irretiti dal M5s : Roma. Per lui che sognava uno scranno a Montecitorio, un post su Facebook, seppure sulla bacheca di Luigi Di Maio, non può certo bastare. “Ma è l’inizio di un dialogo che finora non c’è stato”, spiega Andrea Arman l’avvocato trevigiano, classe ’59, presidente del Coordinamento Don Torta, l’associazi