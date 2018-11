Giulia Bevilacqua è diventta mamma

Giulia Bevilacqua è diventata mamma : è nata la prima figlia dell’attrice : È nata la prima figlia dell’attrice Giulia Bevilacqua Fiocco rosa per Giulia Bevilacqua , popolare attrice di tante fiction e film. L’ex volto di Distretto di Polizia e È arrivata la felicità ha partorito lo scorso venerdì 17 novembre ma ha reso ufficiale la notizia solo il giorno dopo. E, come tante mamme moderne, ha scelto di […] L'articolo Giulia Bevilacqua è diventata mamma : è nata la prima figlia dell’attrice proviene ...

Giulia Bevilacqua : “Il nome scelto per mia figlia - piango ancora per mio papà” : Giulia Bevilacqua incinta della sua prima figlia: l’attrice parla del nome che darà alla bambina Giulia Bevilacqua è incinta della sua prima figlia e alla rivista Grazia rivela qualche dettaglio al riguardo. Sposata con Nicola Capodanno, l’attrice di 39 anni ora è pronta finalmente a diventare mamma. Il termine della gravidanza è prevista per il […] L'articolo Giulia Bevilacqua: “Il nome scelto per mia figlia, piango ...