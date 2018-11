Giro d' Autunno al Parco dei Sette Frati con il CAI Escursionismo

L’autunno in Giro per il mondo : Autunno Autunno Autunno Autunno Autunno Autunno Autunno Autunno Autunno L’equinozio d’autunno, ovvero il momento in cui il sole si trova allo zenit dell’equatore,cade quest’anno alle 3:54 del 23 settembre e sancisce la fine della bella stagione e l’avvicinarsi dell’inverno, con una progressiva diminuzione delle ore di luce. È quindi giunta l’ora di ritirare la griglia e i costumi da bagno e apprezzare ...