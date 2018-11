Giovannini vince la Mass Start di Coppa del Mondo in Giappone

Coppa del Mondo : Giovannini buona la prima - in Giappone vince la prima mass start della stagione : Inizia nel migliore dei modi la stagione di Andrea Giovannini in Coppa del Mondo di speed skating. Il pattinatore azzurro , foto ISU, , in gara al Meiji Hokkaido Tocachi Oval di Obihiro, in Giappone, ha vinto la prima mass start 2018-2019, aggiudicandosi lo sprint davanti ...