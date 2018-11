Giornata mondiale dei nati prematuri | un bambino su 10 nasce pretermine | il Monaldi come

Giornata mondiale poveri : card. Montenegro - presidente Caritas - - "rispondere al grido del povero con gesti di carità e di solidarietà" : "I poveri non sono una categoria da relegare entro dei parametri ben precisi, né tantomeno l'oggetto di qualche articolo riportato da qualche rivista di economia " aggiunge il porporato -. I poveri ...

Bologna. Palazzo del Podestà viola per la Giornata mondiale della prematurità : Oggi, sabato 17 novembre, Giornata mondiale della prematurità. All’imbrunire Palazzo del Podestà si illuminerà di viola. Con questo piccolo gesto

A Giardini Naxos si è celebrata la Giornata mondiale per la Lotta al Tumore Pancreatico : E’ stata celebrata a Giardini Naxos, giovedì scorso, la Giornata Mondiale per la Lotta al Tumore Pancreatico, con un grande

Giornata mondiale della BPCO : il 21 novembre parte Spirotrain - la campagna di informazione e prevenzione : Non perdere il Treno del respiro! Con questo slogan il 21 novembre prossimo parte Spirotrain – la prevenzione del respiro corre veloce, l’originale campagna di sensibilizzazione sanitaria sulla salute del respiro voluta da Chiesi Italia, la filiale italiana del Gruppo Chiesi, in occasione della Giornata mondiale della BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva). L’iniziativa, che “parte” nel vero senso della parola, coinvolgerà infatti le ...

Giornata mondiale dei Prematuri : l'importanza di collaborare con le famiglie : A BOLOGNA: Nei reparti pediatrici del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna sono previste diverse giornate di spettacoli e concerti organizzati dall'Associazione Mozart 14. Veri e propri ...

Giornata mondiale del prematuro : sabato 17 novembre all’Ospedale San Giuseppe di Milano due incontri gratuiti dedicati alle neomamme : Dalle ore 9:00 alle 13:00 di sabato 17 novembre, in occasione della Giornata Mondiale del bambino prematuro, al San Giuseppe di Milano si terranno due momenti dedicati alle neomamme e organizzati dal Reparto di Neonatologia: il primo è una dimostrazione del massaggio neonatale e del Kangaroo Mother Care, ossia pratiche volte a promuovere il contatto pelle-a-pelle a beneficio del rapporto madre-bambino. L’incontro sarà guidato da Paola Pierdonà, ...

La Giornata mondiale della Prematurità a Ragusa : Si celebra anche a Ragusa la Giornata mondiale della Prematurità con una iniziativa voluta anche dal Comune per sensibilizzare sui diritti del neonato

Domani la Giornata mondiale per la lotta al tumore pancreatico : Il tumore del pancreas è una malattia in progressivo aumento. Negli ultimi 15 anni in Italia abbiamo registrato un incremento di casi prossimo al 60% e viene stimato che nel 2030 questo tumore rappresenterà la seconda causa di morte per neoplasia nella nostra nazione. Questo sarà, uno degli argomenti, che saranno affrontati al Convegno organizzatoin occasione della Giornata Mondiale per la lotta al tumore pancreatico, in programma giovedì 15 ...

Oggi Giornata mondiale del Diabete. In Italia 3 mln pazienti : Roma, 14 nov., askanews, - Si celebra Oggi la Giornata Mondiale del diabete istituita nel 1991 dall'International Diabetes Federation, IDF, e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS,. Un ...

Giornata mondiale del Diabete 2018 : Anche la Dottoressa Carla Lertola , medico chirurgo specialista in Scienza dell'Alimentazione e Dietetica in occasione della Giornata Mondiale del Diabete consiglia 3 mosse per dare scacco matto alla ...

Al via domani la Giornata mondiale del Cordone Ombelicale - a 30 anni dal primo trapianto con cellule staminali cordonali : 150 banche in tutto il mondo, 600 mila donazioni disponibili, 35 mila trapianti effettuati utilizzando le cellule staminali cordonali, questi i numeri che ben evidenziano la necessità di rendere noto quanto il sangue cordonale e le cellule in esso contenute stiano contribuendo a cambiare progressivamente il mondo della medicina. Informare sulla natura delle terapie con le cellule staminali e sull’importanza della conservazione del sangue ...

Giornata mondiale del diabete - controlli gratuiti al San Raffaele contro la "malattia nascosta" : Il San Raffaele aderisce alla Giornata mondiale del diabete, che ricorre il 14 novembre, scendendo in campo, insieme all'Associazione dei pazienti “diabete in pugno”, per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione. Presso il Poliambulatorio San Raffaele Termini di Roma sarà possibile effettuar

Giornata mondiale del Cordone Ombelicale : Proprio il 15 novembre, infatti, nel 1988 un bimbo di 5 anni, Matt Farrow , affetto da Anemia di Falconi, fu sottoposto con successo al primo trapianto al mondo di cellule staminali provenienti dal ...

Giornata mondiale del diabete : controlli gratuiti della glicemia in 300 farmacie tra Napoli e provincia : controlli gratuiti in farmacia per rilevare il tasso glicemico del sangue. Prosegue fino a domenica 18 la campagna nazionale di prevenzione del diabete organizzata da Federfarma. Le farmacie che hanno ...