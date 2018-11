Giorgia Meloni pronta a fare scivolare i grillini sotto il 20%

Governo - al Senato Giorgia Meloni corre in aiuto della maggioranza : è entrata nel governo? : Il decreto Genova affondato dal dissenso interno al M5s è stato salvato dalla destra. I numeri della maggioranza giallo-verde a Palazzo Madama sono infatti risicati , solo 7 Senatori di scarto, e se ...

Carte di credito ai migranti finanziate da Soros : Giorgia Meloni cavalca una fake news : Lo scorso 12 novembre 2018 Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, aveva pubblicato su Facebook un filmato in cui chiede risposte su una questione delicata, ovvero il caso dei richiedenti asilo trovati in possesso, alla frontiera con la Croazia, di una Mastercard con il simbolo della Unhcr. Dopo diverse analisi, è stato riscontrato che tali Carte di credito potrebbero essere finanziate da George Soros, filantropo e magnate che avrebbe ...

Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi - lo schieramento contro Matteo Salvini : guerra totale? : L'ipotesi di ricomporre l''antico' centrodestra in vista delle elezioni europee che si terranno nel maggio 2019 pare definitivamente tramontata , con Forza Italia che ha ribadito la sua appartenenza ...

"E' lui a pagare i migranti" : ma Giorgia Meloni scivola sulla carta di credito di Soros : Quindici secondi, bastano quelli in un video postato sul suo profilo Facebook, per far scivolare la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sulla carta di credito del miliardario speculatore ...

Giorgia Meloni abbatte il governo : 'Banche - rimborso ai truffati? Scandalosi - ignobile porcata' : No, a Giorgia Meloni non piace, affatto, quanto stabilito dal governo sui rimborsi ai truffati dalle banche. L'attacco, durissimo, piove su Facebook, dove la leader di Fratelli d'Italia scrive: '...

FdI - Giorgia Meloni promuove Emanuele Prisco responsabile nazionale per le riforme : Il deputato Emanuele Prisco è stato promosso responsabile nazionale per le riforme di Fratelli d'Italia. La nomina è stata firmata dal presidente Giorgia Meloni. "Questo ruolo - ha spiegato Prisco - ...

Fratelli d'Italia - Francesco Storace torna da Giorgia Meloni : Storace e i suoi erano ad Atreju, la kermesse politica organizzata da Fdi dove sono state 'messe insieme una serie di personalità a cui proporre il nuovo soggetto, di destra, da costruire insieme'. '...

Giorgia Meloni : Questo Governo Da quello che fa si evince che dura fino 2019 - poi crolla : Giorgia Meloni: Questo Governo Da quello che fa si evince che dura fino 2019, poi crolla Queste le previsioni fatte da Giorgia Meloni sul Governo del cambiamento, dove ospite sulla La7 lascia intendere come il Governo non vada oltre il 2019 per Vari motivi. In 6 mesi hanno fatto molto poco dice Giorgia Meloni riferendosi al Governo gialloverde. ‘L’unica legge di iniziativa parlamentare, ad oggi, è la legge Meloni, approvata all’unanimità, ...

Giorgia Meloni zittisce Berlusconi : “Proprio lui non parli di tradimento…” : Giorgia Meloni zittisce Silvio Berlusconi “Tradimento in politica è una parola che sento usare troppo spesso e ricordo a Berlusconi che quando lui fece il governo con Renzi le cose non andavano molto meglio. Mi sembra evidente che 5 Stelle e Lega si sono divisi i compiti, ma avendo la Lega lasciato le scelte economiche ai grillini, rischiamo di pagarle care, tutti”. Così Giorgia Meloni, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su ...

Giorgia Meloni - l'alleanza in Europa con i Conservatori di Fitto : 'Così batteremo la sinistra e Macron' : Giorgia Meloni, nasce l' asse tra Fratelli d' Italia e i Conservatori e sovranisti dei paesi Visegrad. Alle Europee di maggio correrete con il vostro simbolo o ci saranno novità? 'Questa scelta va nel ...

Giorgia Meloni - il retroscena di Vespa sull'ingresso nel governo : 'Esclusi per non far soffrire Berlusconi' : Poche ore prima che nascesse il governo di Giuseppe Conte con il sostegno di Lega e Movimento Cinque Stelle, Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono stati vicinissimi a far parte della squadra. Come ...

Decreto sicurezza - Giorgia Meloni : 'Ci asterremo - non c'è niente su rom e integralismo islamico' : ... abbiamo fatto una scelta, stiamo facendo una opposizione patriottica, sosteniamo il governo sulla migrazione ma non sulla politica economica. Non vogliamo strapuntini o poltrone', ribadisce la ...

Giorgia Meloni - l'accordo con il gruppo Visegrad per le Europee : con chi fonda un nuovo partito : L'appuntamento con le prossime elezioni Europee sarà per Fratelli d'Italia uno 'spartiacque per il futuro dell'Europa', ma anche per il partito di Giorgia Meloni . FdI compie oggi il primo grande ...