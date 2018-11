Ginnastica – Campionato nazionale di squadra allieve Gold 1 | Eurogymnica Torino Cascella

Campionato Italiano Serie A Ginnastica Ritmica 2018 : prova pazzesca per Eurogymnica Torino Cascella : Grande prova Eurogymnica Torino Cascella nella seconda prova del Campionato Italiano di Serie A di Ginnastica Ritmica 2018 svoltasi a Desio Un sabato da ricordare quello appena trascorso a Desio, dove si è disputata la II prova del Campionato Italiano di Serie A di Ginnastica Ritmica 2018 . Nel Campionato più bello del mondo, come viene definito quello di Serie A di Ritmica , prestazione da incorniciare quella di Eurogymnica Torino Cascella , ...

Ginnastica artistica - la Nazionale Italiana in partenza per Doha dove si terrà il Campionato del Mondo : Dal 21 al 24 ottobre, nell’Aspire Dome della capitale del Qatar, andranno in scena le prove podio per poi proseguire con qualificazioni e finali La Ginnastica artistica azzurra è in partenza per il 48esimo Campionato del Mondo di Doha. La squadra maschile è composta da Ludovico Edalli (Aeronautica Militare), Marco Lodadio (Aeronautica Militare), Andrea Russo (Ginnastica Civitavecchia), Marco Sarrugerio (Juventus Nova Melzo), Carlo ...