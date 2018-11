GILET GIALLI | FRANCIA NEL CAOS | UNA VITTIMA E OLTRE 200 FERITI Ultime notizie | 117

Caro benzina - tragica rivolta in Francia |280mila persone : una vittima e 6 gravi |I "GILET gialli" respinti vicino all'Eliseo : Circa 282.000 i partecipanti della manifestazione dei "gilet gialli": una donna è morta in Savoia, i feriti sono 227 di cui 6gravi. I fermi sono 117.

Francia nel caos per i 'GILET gialli' : ... nata spontaneamente sui social network tra una petizione, un video virale, sopra , di una cittadina bretone e una pagina Facebook, si è trasformata in una protesta totale contro la politica del ...

Francia nel caos per i “GILET gialli” : Parigi. La parola d’ordine era “blocchiamo tutto!”, e oggi, in tutta la Francia, il movimento sociale dei “gilet gialli”, nato in protesta contro il caro benzina (3 centesimi al litro in più per la benzina a partire dal 1° gennaio 2019, 6 per il diesel), è stato protagonista di una mobilitazione ine

Caro benzina - tragica rivolta in Francia |Un morto e 6 gravi - i 'GILET gialli' voglionoarrivare a Macron : respinti all'Eliseo : Circa 282.000 i partecipanti della manifestazione dei "gilet gialli": una donna è morta in Savoia, i feriti sono 227 di cui 6gravi. I fermi sono 117.

GILET GIALLI - Francia nel caos : un morto - 227 feriti - 6 gravi. Scontri a Parigi : La Francia è nel caos e la tensione sale. La protesta contro il caro benzina dei "giubbetti Gialli" è arrivata vicino all'Eliseo. Circa 282mila persone hanno partecipato...

Caro benzina - tragica rivolta in Francia |Un morto e 6 gravi - i 'GILET gialli' voglionoarrivare a Macron : respinti all'Eliseo : Circa 282.000 i partecipanti della manifestazione dei "gilet gialli": una donna è morta in Savoia, i feriti sono 227 di cui 6gravi. I fermi sono 117.

GILET GIALLI Francia : 106 feriti - 5 gravi : 19.18 Secondo un nuovo bilancio del ministero dell'Interno di Parigi, a seguito della mobilitazione dei "Gilet gialli" che ha bloccato oggi la Francia, i feriti sono 106, 5 dei quali in gravi condizioni. I fermati sono 52, per 32 il fermo è stato confermato e restano per questa sera in stato di detenzione. Dai dati forniti dal ministro dell'Interno Castaner sono state oltre 244mila le persone che hanno dato vita a più di 2mila blocchi di ...

Francia - i ‘GILET gialli’ bloccano il paese : scontri a Parigi - più di 100 feriti : I gilet gialli paralizzano la Francia: scontri a Parigi e tensioni anche al traforo del Monte Bianco per la protesta contro il caro benzina. In tutto il paese circa 120mila manifestanti hanno organizzato duemila blocchi stradali. Il bilancio della giornata è di una manifestante morta e più di 100 feriti, tra cui cinque in gravi condizioni.Continua a leggere

La protesta dei “GILET gialli” blocca la Francia : un morto e oltre cento feriti : Rabbia, paralisi e incidenti in Francia per «la protesta dei gilet gialli» con cui oltre 244 mila persone hanno costituito circa 2 mila blocchi stradali in tutto il Paese per contestare gli aumenti di carburante voluti dal presidente Emmanuel Macron. Sono i dati ufficiali diffusi dal ministro dell’Interno Christophe Castaner a metà pomeriggio di ...

Caro benzina - tragica rivolta in Francia |Un morto e 5 gravi - i 'GILET gialli' voglionoarrivare a Macron : respinti all'Eliseo : Oltre 12o mila persone sono scese in strada in tutta la Francia per protestare contro il Caro benzina: si contano già una vittima e quasi 50 feriti.

Francia : "GILET gialli" respinti da zona Eliseo - gas lacrimogeni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Caro benzina - tragica rivolta in Francia : un morto e 5 gravi - i 'GILET gialli' voglionoarrivare a Macron : respinti all'Eliseo : Oltre 12o mila persone sono scese in strada in tutta la Francia per protestare contro il Caro benzina: si contano già una vittima e quasi 50 feriti.

La protesta dei “GILET gialli” blocca la Francia : un morto e decine di feriti : Rabbia, paralisi e incidenti in Francia per «la protesta dei gilet gialli» con cui oltre 120 mila persone hanno costituito circa 2 mila blocchi stradali in tutto il Paese per contestare gli aumenti di carburante voluti dal presidente Emmanuel Macron. L’episodio più grave si è verificato a Pont-de Bueauvoisin, nell’Isere, in Savoia, dove una manife...

240mila GILET GIALLI fermano la Francia : scontri al Monte Bianco e a Parigi. Morta una manifestante : Una donna investita da una madre che stava portando la figlia dal medico ed era stata bloccata e circondata dai dimostranti che si oppongono al caro-carburante. Tensione con la polizia nella capitale e al traforo del Monte Bianco