Gilet Gialli | Francia nel caos | un morto | 227 feriti | 6 gravi Scontri a Parigi

Francia - protesta dei Gilet Gialli : oltre 400 feriti - 14 gravi. Consenso per Macron ai minimi : Un morto, 409 feriti, di cui 14 gravi, 282 arresti. Dopo una giornata in cui il traffico in Francia è rimasto paralizzato, la protesta dei gilet gialli contro il caro petrolio è continuata anche nella notte, con oltre 3500 manifestanti rimasti in azione. E stamattina i blocchi sono già su 40 autostrade. Una mobilitazione che, però, non mette in discussione l’entrata in vigore della tassa sul carburante dal 1 gennaio, destinata, nelle intenzioni ...

Qual è il prezzo della benzina in Francia? E chi sono i Gilet gialli? | Jacline - la leader della protesta : Quali sono le ragioni che hanno spinto sabato centinaia di migliaia di persone a organizzare blocchi stradali in tutta la Francia?

Francia - Gilet Gialli : i feriti sono 409 : 10.20 Francia,Gilet gialli: i feriti sono 409 Sale a 409il numero dei feriti a seguito della giornata di protesta dei Gilet gialli, in Francia. Lo ha fatto sapere il ministero dell'Interno francese. Tra le persone rimaste ferite, 14 versano in gravi condizioni. "Hanno tentato di entrare nelle prefetture, ci sono state azioni di grande violenza", ha detto il ministro Castaner. La protesta prosegue e stamane si contano 40 blocchi sulle ...

Francia - mobilitazione 'Gilet Gialli' : in 240 mila in piazza - : I dati ufficiali sono stati trasmessi dal ministro dell'Interno Christophe Castaner nel corso della giornata di ieri, mentre la stampa di tutto il mondo si è occupata della vicenda. La manifestazione ...

I Gilet Gialli paralizzano la Francia : Sostegno trasversale per la protesta La protesta - partita dai social - è stata innescata dall'aumento dei prezzi dei carburanti ma si è estesa a una più ampia denuncia della politica del governo in ...

Francia nel caos per i 'Gilet gialli' : ... nata spontaneamente sui social network tra una petizione, un video virale, sopra , di una cittadina bretone e una pagina Facebook, si è trasformata in una protesta totale contro la politica del ...

Francia nel caos per i “Gilet gialli” : Parigi. La parola d’ordine era “blocchiamo tutto!”, e oggi, in tutta la Francia, il movimento sociale dei “gilet gialli”, nato in protesta contro il caro benzina (3 centesimi al litro in più per la benzina a partire dal 1° gennaio 2019, 6 per il diesel), è stato protagonista di una mobilitazione ine

Gilet Gialli - Francia nel caos : un morto - 227 feriti - 6 gravi. Scontri a Parigi : La Francia è nel caos e la tensione sale. La protesta contro il caro benzina dei "giubbetti Gialli" è arrivata vicino all'Eliseo. Circa 282mila persone hanno partecipato...

