Gilet Gialli | Francia nel caos | un morto | 106 feriti | 5 gravi Scontri a Parigi

Francia - protesta dei Gilet Gialli contro il caro benzina. Una manifestante morta - bloccato il traforo del Monte Bianco : Francia, protesta dei gilet gialli contro il caro benzina. Una manifestante morta, bloccato il traforo del Monte Bianco , Foto Ansa, PARIGI La protesta dei gilet gialli infiamma la Francia. Un gruppo ...

Caro benzina - tragica rivolta in Francia : caos a Parigi e sul Monte Bianco | Foto | I Gilet Gialli "vogliono" : respinti all'Eliseo : Oltre 12o mila persone sono scese in strada in tutta la Francia per protestare contro il Caro benzina: si contano già una vittima e quasi 50 feriti.

La protesta dei Gilet Gialli blocca la Francia. Caos a Parigi e sul traforo del Monte Bianco : Sono scesi in piazza contro l'aumento delle accise sui carburanti contenuto nella Finanziaria 2019 di Macron e hanno bloccato la Francia. E' salita oltre le previsioni la mobilitazione dei 'giubbini ...

Francia - lacrimogeni contro Gilet gialli : 16.18 Lanci di lacrimogeni a poche centinaia di metri dal Traforo del Monte Bianco, tra Francia e Italia, contro alcune decine di "Gilet gialli" che bloccavano l'accesso al tunnel.L'indumento identifica i manifestanti contro il carocarburanti, che in Francia hanno attuato 2 mila blocchi stradali. La polizia è intervenuta quando il traffico è stato completamente fermato. A Parigi, i "Gilet gialli" hanno bloccato parte degli Champs Elysées e ...

Francia paralizzata dai ‘Gilet gialli’. Manifestante investita e uccisa : Una Manifestante dei "gilet gialli" che stanno bloccando le strade in Francia, in protesta contro il caro carburanti, è stata "investita e uccisa da una automobilista" nella Savoia, nel sud-est della Francia, a Pont-De-Beauvoisin. Lo riferisce il ministero dell'Interno. Non è l'unico incidente legato ai blocchi stradali.Continua a leggere

I Gilet Gialli bloccano la Francia. Proteste contro caro carburanti : Un'ondata di Proteste in Francia contro l'aumento dei prezzi della benzina , quattro centesimi al litro, e del carburante diesel, sette, e contro il programma del governo per ulteriori aumenti delle ...