GfVip - Lory Del Santo : 'Francesco Monte? Cecilia lo ha lasciato perché non era più libera' : Lory Del Santo al vetriolo contro Francesco Monte : 'Ecco perché Cecilia lo ha lasciato ...'. Finora Lory Del Santo non si era esposta molto al Grande Fratello Vip e aveva condiviso le sue giornate con ...

GfVip - Lory Del Santo contro Monte : ‘Cecilia Rodriguez era limitata - per questo è finita’ : Lory Del Santo , dopo l’ennesimo litigio notturno avvenuto tra Francesco Monte e Giulia Salemi, è arrivata ad una concussione sul ragazzo tarantino. Sembrava che la storia tra Giulia e Francesco avesse spiccato il volo, invece all’interno della casa del Grande Fratello Vip è andato in scena un nuovo s contro piuttosto acceso tra i due giovani. A seguito di quanto accaduto, Lory Del Santo ha messo in guardia la modella Italo-persiana ed ha ...

GfVip - Lory Del Santo : 'A 17 anni non ero procace come le mie amiche. Mia madre ha colpe' : Lory Del Santo , un altro dramma segreto nella sua vita. Nella casa del Grande Fratello Vip, l'attrice si sta raccontando ai suoi compagni d'avventura, dagli aneddoti più divertenti ai grandi dolori ...

GfVip 2018 - l’ex di Lory Del Santo : ‘Non ha chi la mantiene - deve lavorare’ : La decisione di Lory Del Santo di entrare nella casa del Grande Fratello Vip dopo la scomparsa del figlio Loren ha fatto molto discutere. Lei ha spiegato di aver voluto fortemente fare questa esperienza per non chiudersi nel suo dolore, e a supportarla in questa decisione c’è Rocco Pietrantonio, suo compagno dal 2009 al 2011. L’uomo ha rilasciato un’intervista al settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 5 ottobre ...