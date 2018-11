Gf Vip | la confessione hot di Jane | Ho chiesto a due comici di fare sesso a

'Non potevo renderla madre' - la confessione di Walter Nudo ripresa dalla telecamere del GfVip : Tempo di confidenze al GfVip per Walter Nudo. Dopo aver fatto emozionare gli altri concorrenti e il pubblico a casa parlando dell'amore che lo lega ai due figli, nelle scorse ore ha rivelato...

Grande Fratello Vip 2018 : Walter Nudo ancora innamorato della ex moglie? La Confessione : Il Grande Fratello Vip 2018 in queste ore ci ha regalato una emozione bellissima: le parole di Walter Nudo nei confronti della ex moglie. Ma vediamo di capire cosa è successo anche con un contributo Video. Walter Nudo, sulla ex moglie: “La allontanavo perché non potevo renderla madre” Walter Nudo è uno dei protagonisti indiscussi di questo Gf vip che per la verità non brilla per dinamiche interessanti e concorrenti top. L’unico tra i pochi che ...

Grande Fratello Vip - la confessione straziante di Martina Hamdy : 'Non vedo mio padre da 10 anni' : Nella casa del Grande Fratello Vip è il momento dello sfogo di Martina Hamdy , finora sempre molto riservata sulla sua vita privata. La meteorina ha parlato a Silvia Provvedi, Ela Weber e Jane ...

Andrea Mainardi - la confessione al GF Vip : “Mi sono chiuso in casa per 3 mesi” : Andrea Mainardi in lacrime, arriva una forte confessione al Grande Fratello Vip Andrea Mainardi al Grande Fratello Vip si lascia andare a una confessione molto triste. Il gieffino porta con sé ricordi del passato abbastanza forti, che riguardano la fine del suo matrimonio con la madre di sua figlia. Scendendo nel dettaglio, il cuoco racconta […] L'articolo Andrea Mainardi, la confessione al GF Vip: “Mi sono chiuso in casa per 3 ...

Grande Fratello Vip - confessione sessuale di Lory Del Santo : 'La prima volta è stata...'. Sconcerto nella casa : nella sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip , Lory Del Santo ha regalato ai suoi compagni di avventura molti aneddoti divertenti della sua vita. E anche nella giornata di ieri, mercoledì 7 ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander e la confessione : 'Chi mi ha convinta a partecipare' - ora si capisce tutto : Jane Alexander ha raccontato in una conversazione tete à tete con Stefano Sala i motivi che l'hanno spinta a partecipare alla terza edizione del Grande Fratello Vip . L'attrice italo-britannica ha ...

Intervista a ”La zanzara”. La confessione del Vip : ‘’Ho fatto sesso con Fabrizio Corona” : Lele Mora, l’ex agente dei vip, ha parlato della presunta relazione fisica che avrebbe avuto con il re dei paparazzi Fabrizio Corona anni fa. Mora ha affrontato l’argomento ai microfoni di Radio 24, nella trasmissione radiofonica La Zanzara, e ha smentito le ultime dichiarazioni di Corona sulla vicenda. Intervistato da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, l’agente ha parlato di Corona e del rapporto sessuale in termini espliciti e senza peli sulla ...

Grande Fratello Vip - Ela Weber e la dolorosa confessione a Jane Alexander : 'Da mio padre mai sentito...' : 'Non ho mai sentito parole così da mio padre'. A poche ore dalla sorpresa in diretta a Giulia Salemi , con il papà fatto entrare nella casa del Grande Fratello Vip per 'consolare' la figlia dal mal d'...

Nicolò Ferrari dimentica Nilufar con un’altra? La confessione dopo Temptation Island Vip : Nicolò Ferrari di nuovo innamorato? La confessione dopo Temptation Island Vip Chi ha seguito Nicolò Ferrari a Temptation Island Vip si sarà sicuramente appassionato al riavvicinamento avvenuto tra lui e Nilufar dopo la mancata scelta a Uomini e Donne. Le lacrime di lui, soprattutto quando Nilufar ha lasciato il villaggio, hanno sicuramente detto molto più […] L'articolo Nicolò Ferrari dimentica Nilufar con un’altra? La confessione ...

Gf Vip - Elia e Jane si sono già lasciati? Una grande confessione nella Casa : Elia e Jane Gf Vip 2018: nessun amore? Elia Fongaro e Jane Alexander si sono lasciati? Al Gf Vip 2018, Alessandro Cecchi Paone ha analizzato questa coppia ed è arrivato a una sola conclusione: l’ex velino non ha alcun interesse nei confronti di Jane. Una storia, dunque, che non prenderà mai il volo: “Finito. A […] L'articolo Gf Vip, Elia e Jane si sono già lasciati? Una grande confessione nella Casa proviene da Gossip e Tv.

Gf Vip - la confessione di Basile : "Ho fatto la fame" : Nella casa del Gf Vip è tempo di confidenze. Dopo Maria Monsè che ha rivelato di aver subito abusi sessuali, anche Fabio Basile apre il suo cuore e rivela la sua parte più intima. Sempre molto silenzioso e riservato, il judoka si è confidato con Jane Alexander, Ela Weber e Giulia Provvedi in merito al suo passato non troppo felice.Fabio Basile ha così cofessato quanto lo sport sia stato fondamentale per lui e come gli abbia cambiato la vita. ...

Grande Fratello Vip - la concorrente si è innamorata di Jane Alexander : la confessione estrema : Ad aver perso la testa per Jane Alexander non sembra essere solo Elia Fongaro. È questo il gossip portato alla luce da 361 Magazine . Infatti, a essersi invaghita dell'attrice italo-britannica ci ...