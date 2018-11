Gf Vip | Elia gela Jane | Non siamo fidanzati

Grande Fratello Vip - Elia non si ritiene fidanzato con Jane e lei intanto pensa all'ex : Oggi Elia Fongaro, invitato alla trasmissione "Mattino Cinque", ha fatto finalmente chiarezza sul suo rapporto con Jane Alexander. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato a Federica Panicucci che l'affascinante attrice gli piace davvero molto, ma non si ritene fidanzato con lei. Elia è stato sempre molto riservato per rispetto dell'ex compagno di Jane Non è la prima volta che Elia riceve domande sulla sua love story nata all'interno ...

Gf Vip - Jane riceve la lettera del figlio : "Elia mi sembra simpatico e rispettabile" : Grandi emozioni sono state protagoniste della diretta del 12 novembre del Grande Fratello Vip : a centro dell'attenzione, oltre alla lite che ha coinvolto le gemelle Provvedi ed Alessandro Cecchi ...

Gf Vip 3 - lettera del figlio a Jane Alexander : "Elia mi sembra simpatico e rispettabile" : Nonostante qualche settimana fa il suo compagno le avesse chiesto ufficialmente di sposarla, Jane Alexander ha capitolato davanti alle lusinghe dell'ex velino Elia Fongaro. Una volta uscito dalla casa, l'attrice si è chiesta se il ragazzo la stesse ancora pensando. Intanto però ha ricevuto una risposta dal figlio.Ecco cosa ha scritto alla madre: Cara mamma, ti sto scrivendo questa lettera per eliminare le tue incertezze. Mi manchi un ...

Jane Alexander in lacrime al GF Vip : Damiano accetta Elia Fongaro : Grande Fratello Vip: Jane Alexander piange per la sorpresa del figlio Jane Alexander è stata chiamata questa sera in diretta al Grande Fratello Vip 3 per sapere il pensiero del figlio Damiano Alexander su di lei ed Elia Fongaro. L’attrice di Elisa di Rivombrosa è stata mandata da Ilary Blasi nella caverna e lì, nonostante si aspettasse il suo fidanzato, ha trovato sicuramente qualcosa di meglio. Ilary Blasi ha ricordato alla concorrente ...

Grande Fratello Vip - Elia parla di Jane : 'Persona speciale' : Elia Fongaro è intervenuto nella puntata di oggi di Domenica Live, dove ha fatto delle dichiarazioni sulla sua storia d'amore con Jane Alexander.

