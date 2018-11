Germania | il record degli italiani negli atenei tedeschi distacca persino i cinesi

Siccità in Germania - i fiumi scendono a livelli record : strage di pesci e molluschi mentre affiorano bombe della II Guerra Mondiale e banchi di sabbia [FOTO] : 1/11 ...

Germania - Joachim Loew pronto a prendersi un altro record : il ct tagli il traguardo delle 167 panchine : Loew contro il Perù raggiungerà il record di presenze sulla panchina della Germania che appartiene a Sepp Herbeger Amichevole con primato per il tecnico della Germania Joachim Loew che domani sera contro il Perù taglierà il traguardo delle 167 presenze sulla panchina dei tedeschi. In carica dal 2006 dopo due anni da assistente con Jurgen Klinsmann allenatore, Loew contro gli andini raggiungerà il record di presenze in panchina di Sepp ...