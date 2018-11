: Genova.Movida,22enne accoltellato:grave - NotizieIN : Genova.Movida,22enne accoltellato:grave - alto_adige : Ventenne accoltellato in movida Genova. Ferito all'addome trovato in piazza De Ferrari,cuore della città. - TelevideoRai101 : Genova.Movida,22enne accoltellato:grave -

Nelladic'è stato un accoltellamento. Alcuni passanti hanno trovato in piazza De Ferrari,cuore della città, un ragazzo di 22 anni ferito all'addome. Sul posto è intervenuto personale del 118. Il giovane è stato trasportato all'ospedale San Martino, in codice rosso, quello di massima gravità. Secondo la prima ricostruzione, l'accoltellamento sarebbe avvenuto nei vicoli e poi il ragazzo sarebbe arrivato nella centralissima piazza. Sono in corso indagini per capire la dinamica fatto.(Di sabato 17 novembre 2018)