Genova | il governo | gli antidoti alle chiacchiere Parla Luca Bizzarri

Toti (Forza Italia) - sta con il Governo Lega-M5S su Genova : 'È un buon decreto' (VIDEO) : Attorno al così detto "Decreto Genoa" nelle ultime ore si è avuto modo di notare tantissime polemiche. L'ultima è quella del pugno chiusi in segno di vittoria del ministro Toninelli, ma continuano a serpeggiare quelle legate al fatto che all'interno delle emergenze affrontate dall'esecutivo, secondo le opposizioni, si sia trovato il modo di inserire la contestata misura su Ischia che viene considerata un autentico condono. Parte in causa, però, ...

Dl Genova - Conte : governo al vostro fianco - la città si rialza : Roma, 15 nov., askanews, - 'Il decreto Genova è legge. Avevo promesso che non avrei mai abbandonato la città in ginocchio. Il governo è al vostro fianco, Genova si rialza'. Lo scrive sui social il ...

Dl Genova : il Governo ripresenta il condono : Cambiano i Partiti, cambia il Governo ma non cambia l'abitudine di fare cassa sull'abusivismo e l'illegalità. La contorta vicenda che mette nelle ultime ore a rischio la tenuta del Governo è il malumore in seno al M5S, che deve fare i conti con i “dissidenti” i quali col Decreto Salvini prima e col Dl Genova poi rimangono critici verso un esecutivo sempre più orientato a destra, e che si allontana (a detta dei senatori interessati) dai principi ...

Governo sicuro su dl Genova : no fiducia - vediamo chi vota contro : Roma, 14 nov., askanews, - Niente fiducia sul dl Genova, almeno per ora il Governo non la chiede e l'intenzione è di arrivare all'approvazione del provvedimento senza ricorrere a quella che viene ...

Dl Genova - Di Maio : “Governo battuto? Gravissimo che un senatore M5s si sia astenuto e uno abbia votato con Forza Italia” : Il governo è stato battuto al Senato su un emendamento al decreto Genova: quello più discusso, ovvero il condono per la ricostruzione delle case crollate a Ischia durante il terremoto di agosto 2017. La norma è passata grazie ai ‘dissidenti’ del Movimento 5 stelle, in particolare con l’astensione di Paola Nugnes e il voto favorevole di Gregorio De Falco. Va sottolineato che si tratta di un passaggio nelle commissioni riunite ...

Dl Genova : Salvini - governo sotto? Rimediamo in Parlamento : Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Conseguenze? Chiedetelo agli amici del M5S". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo ai microfoni di Radio Anch'io, su Radio Rai 1, dicendosi tuttavia fiducioso che sul dl Genova, che ieri ha visto il governo andare sotto in commissione

Dl Genova : Papatheu - Fi - - a prova fatti governo senza maggioranza - 2 - : Si rompe un incantesimo e speriamo che sia l'inizio di un percorso che porti alla conclusione di un'esperienza politica innaturale e che sta producendo tanti danni al Paese'.

