Genitori e insegnanti Quella capacità relazionale necessaria

Video porno a scuola. Occhio - che la responsabilità non è dei ragazzini - ma dei loro Genitori - degli insegnanti e della scuola : ... , ma a fronte di chi parla di psicologi a cui i ragazzini dovrebbero essere sottoposti dopo aver visto immagini porno grafiche, noi crediamo che se proprio qualcuno volesse fruire della scienza ...

Mattarella inaugura l'anno scolastico : "Genitori bulli contro insegnanti - è allarme" : "Alcuni gravi episodi di violenza - genitori che hanno aggredito gli insegnanti dei propri figli - rappresentano un segnale d'allarme che non va sottovalutato. Il genitore-bullo non è meno distruttivo dello studente-bullo". Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico.