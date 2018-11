Gatto Nero Day | una giornata contro la superstizione

Gatto Nero Day : il 17 novembre la giornata contro le superstizioni : “Torna anche quest’anno nella giornata di sabato 17 novembre la giornata internazionale del Gatto Nero contro tutte le superstizioni“: lo annuncia in una nota l’associazione animalista AIDAA. “Oramai la giornata è un appuntamento a livello internazionale promosso per il quindicesimo anno consecutivo dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente e ripreso da centinaia di associazioni a livello nazionale ...

Storia di Milo - il Gatto Nero e disabile che non riesce a saltare. “Una favola d'integrazione” : Cos'è un gatto? Un dio, un compagno delle streghe durante i sabba, un animale considerato nobile in Thailandia o l'animale preferito di Maometto, il rivale di Laura nell'amore del Petrarca, l'amico di Richelieu, il favorito dei poeti? Se lo chiedeva Carl Van Vechten nella sua guida per tutti gli amanti dei felini ("Una tigre in casa", Elliot), un bestseller incentrato su quell'animale speciale che tiene al focolare domestico e che si ...

I funghi spuntano nelle mitiche sale del Gatto Nero : Chi ama De Gregori , ma anche Vasco Rossi, in questo periodo dell'anno non riesce a togliersi dalla mente le parole di Generale: 'Dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e ...

Gatto Nero : razze e superstizione : Gatto nero, pelo lucido, gran fascino ma nulla da fare, la superstizione lo perseguita. Nulla da fare o quasi, perché basta informarsi un poco per scoprire che oltre ad essere bello, di razza e di carattere, il Gatto nero ha una fama da portafortuna. Sì, non in Italia, ma ce l’ha e ha anche ottenuto ruoli da protagonista e titoli di film. Lo avreste mai detto? Lo troverete qui scritto. (altro…) The post Gatto nero: razze e ...