Galaxy A9 2018 | Galaxy Note 9 | Galaxy S9 | Galaxy S9+ | Motorola One Power | Xiaomi Mi A2

Anteprima per le offerte Euronics con Black Friday 2018 : Huawei P20 e Galaxy A6 a metà prezzo : Sarà un lungo e caldissimo weekend quello che cominceremo a vivere tra pochi giorni con le offerte Euronics pensate appositamente per il Black Friday 2018, ad esempio nel caso in cui vogliate portarvi a casa modelli come i vari Huawei P20 e Samsung Galaxy A6. Indipendentemente dal fatto che vogliate sfruttare tali promozioni online o tramite store fisici, infatti, annotate che dal 22 al 26 novembre saranno disponibili tramite la popolare catena ...

Samsung Galaxy A9 (2018) - lo smartphone da quattro fotocamere posteriori - disponibile in Italia a 629 euro : Samsung Galaxy A9 (2018), lo smartphone da quattro fotocamere posteriori, è disponibile in Italia al prezzo di 629 euro (per il momento solo da MediaWorld) L'articolo Samsung Galaxy A9 (2018), lo smartphone da quattro fotocamere posteriori, disponibile in Italia a 629 euro proviene da TuttoAndroid.

Ecco come fare screenshot su Samsung Galaxy A7 2018 : Catturare un screenshot su Samsung Galaxy A7 2018 in modo veloce Ecco la guida passo passo per acquisire velocemente uno screenshot su telefono Android

Aggiornamenti con patch di sicurezza in rilascio per Honor 9 Lite - Xiaomi Mi A2 Lite - Samsung Galaxy A8 (2018) e Tab S4 : Xiaomi Mi A2 Lite riceve le patch di sicurezza Android di novembre 2018, invece Honor 9 Lite, Samsung Galaxy A8 (2018) e Tab S4 quelle di ottobre L'articolo Aggiornamenti con patch di sicurezza in rilascio per Honor 9 Lite, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy A8 (2018) e Tab S4 proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 7 novembre : LG G6 - Huawei P20 - Xiaomi Mi A2 - Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A8 (2018) : oggi sono in offerta LG G6, Xiaomi Mi A2, Huawei P20, Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Galaxy A8 (2018). Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 7 novembre: LG G6, Huawei P20, Xiaomi Mi A2, Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A8 (2018) proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A7 2018 - lo smartphone da 300 euro con ottimo schermo e tripla fotocamera : Se siete alla ricerca di uno smartphone con uno schermo di buon livello, una fotocamera soddisfacente e un design originale, quello che fa per voi potrebbe essere il Galaxy A7 2018. Si inserisce nella media dell’offerta di mercato grazie a un prezzo di listino di 349 euro, già ribassato online al di sotto dei 300 euro. Con questi numeri parliamo di un prodotto competitivo, capace di combattere ad armi pari con prodotti di buon livello come ...

Alla SDC 2018 di domani Samsung parlerà della nuova Galaxy UX e dello smartphone pieghevole - di cui trapelano nuove voci : La Samsung Developer Conference 2018 di domani si prospetta essere un evento piuttosto interessante. Fra i protagonisti ci saranno anche la nuova Galaxy UX basata su Android 9 Pie e il primo smartphone pieghevole del brand. E proprio di quest'ultimo, presunto Samsung Galaxy F, trapelano nuove voci su memoria e colorazioni. L'articolo Alla SDC 2018 di domani Samsung parlerà della nuova Galaxy UX e dello smartphone pieghevole, di cui trapelano ...

Recensione Samsung Galaxy A7 (2018) : un po’ insipido ma a 250 Euro ci sta : La nostra Recensione di Samsung Galaxy A7 2018, un nuovo smartphone buttato sul mercato un po' frettolosamente e che pesta i piedi a altre proposte di Samsung. Nonostante ciò, risulta comunque interessante per il prezzo di listino contenuto a cui viene proposto, e perché online arriverà presto sotto i 250 Euro. L'articolo Recensione Samsung Galaxy A7 (2018): un po’ insipido ma a 250 Euro ci sta proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A7 (2018) è la nuova offerta smart di Esselunga : L'offerta smart di Esselunga è davvero allettante anche questa settimana, e riguarda il nuovissimo medio gamma Samsung Galaxy A7 (2018). L'articolo Samsung Galaxy A7 (2018) è la nuova offerta smart di Esselunga proviene da TuttoAndroid.

TIM propone ad alcuni clienti under 30 di acquistare Samsung Galaxy A7 (2018) in 30 rate mensili da 3 euro : TIM propone ad alcuni clienti under 30 di acquistare Samsung Galaxy A7 (2018) in 30 rate mensili da 3 euro con un anticipo di 59 euro. Interessante, vero? L'articolo TIM propone ad alcuni clienti under 30 di acquistare Samsung Galaxy A7 (2018) in 30 rate mensili da 3 euro proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone 5 - Huawei Mate 20 Pro - Samsung Galaxy A8 (2018) - Galaxy Tab S3 e Galaxy J2 Core e Huawei P10 e P9 Lite e molti altri : Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone 5, Samsung Galaxy A8 (2018), Samsung Galaxy J7 Prime, Samsung Galaxy J6, Samsung Galaxy Tab S3, ASUS ZenFone Max Pro (M1), Huawei MediaPad M5 10.8, Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy J2 Core e Huawei P10 e P9 Lite. L'articolo Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone 5, Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy A8 (2018), Galaxy Tab S3 e Galaxy J2 Core e Huawei P10 e P9 Lite e molti altri ...

Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone 5 - Samsung Galaxy A8 (2018) e Huawei P10 e P9 Lite : Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone 5, Samsung Galaxy A8 (2018) e Huawei P10 e P9 Lite. Allora siete pronti a scoprire le novità? L'articolo Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone 5, Samsung Galaxy A8 (2018) e Huawei P10 e P9 Lite proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per Huawei P9 Lite - ASUS ZenFone 5 - LG K8 - Samsung Galaxy Note 8 - Note 9 - A7 (2017) e A8 (2018) e HTC U12+ : Oggi è in arrivo una "pioggia" di Aggiornamenti per HTC U12+, Huawei P9 Lite, LG K8, ASUS ZenFone 5, Samsung Galaxy Note 8, Note 9, A7 (2017) e A8 (2018). Quali sono le novità? L'articolo Aggiornamenti in roll out per Huawei P9 Lite, ASUS ZenFone 5, LG K8, Samsung Galaxy Note 8, Note 9, A7 (2017) e A8 (2018) e HTC U12+ proviene da TuttoAndroid.