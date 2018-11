calcioweb.eu

: Furia #Bonucci, clamoroso attacco ai tifosi del #Milan! - CalcioWeb : Furia #Bonucci, clamoroso attacco ai tifosi del #Milan! - ILOVEPACALCIO : Furia #Bonucci contro #Mourinho: ecco cos’è successo (VIDEO) -

(Di domenica 18 novembre 2018) E’ andata in scena una partita importante valida per la Nations League, solo un pareggio per l’Italia nella gara contro il Portogallo, prima e durante il match fischi da parte deidel Milan nei confronti di, ecco la risposta del difensore ai microfoni Rai: “la mamma degli imbecilli è sempre incinta. A me basta avere la fiducia del mister e dei miei compagni. Ci abbiamo provato sopratutto nel primo tempo dove abbiamo fatto una grande gara, creato quelle palle gol che potevamo darci il vantaggio, poi loro si sono messi tatticamente diversi togliendoci le fonti gioco, ci manca quella cattiveria per vincere queste partite. Non ci aspettavano più bassi, ci hanno tolto le fonti di gioco, però siamo arrivati comunque due-tre volte in area e lì dovevamo essere bravi a fare gol”. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...