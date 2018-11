Frosinone | Ciofani a Fantagazzetta | “Sto ancora recuperando”

Frosinone -Empoli 3-3 - ai ciociari non basta la doppietta di Ciofani : FROSINONE - Il Frosinone cerca di salire sulle spalle larghe del suo capitano per raggiungere la salvezza, l'Empoli riscopre col sorriso un talento che pareva destinato a sfiorire troppo presto. Il ...

