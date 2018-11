Francia - Paese nel caos per la protesta contro il caro carburanti

Il paese più visitato del mondo : Cina meglio della Francia - nel 2030 - : Già oggi il turismo è una voce rilevante nell'economia del paese, che sta effettuando investimenti cospicui per migliorare infrastrutture e ricettività. La crescita preventivata da qui al 2030 sarà ...

Francia - dai servizi ai ministri : "Il Paese ora è fuori controllo" : E' questa la realtà della situazione politica francese'. Il problema immigrazione, unito a quello della sicurezza, suscita allarmi sempre più diffusi in terra francese. E a mostrare sempre maggiore ...

Premier Conte : Nessun problema con la Francia - da Manovra benefici per Paese : Da New York, dove ha partecipato all'Assemblea generale Onu, arriva la replica del presidente del Consiglio Guiseppe Conte alle parole del presidente francese che ha accusato l'Italia di non rispettare le regole, replicando alle accuse di Macron di non aver rispettato le leggi internazionali sul caso Aquarius.--"Con la Manovra porteremo benefici al Paese". Così il Premier Conte a margine dell'Assemblea generale Onu: il "nostro Paese ha ...

Di Maio vuole imitare la Francia sul deficit - ma l'Italia è un Paese diverso : A margine della riunione che lo vedeva impegnato a palazzo Chigi con il ministro dell'economia Tria e col premier Conte, il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio ha trovato il tempo per rispondere ad alcuni followers su Instagram, assicurando che nella manovra [VIDEO] sara' presente l'aumento delle pensioni minime a 780 euro e non vi sara' invece alcun taglio, neppure minimo, alla sanita'. Come ciò sara' possibile, Di Maio ce lo dice invece ...

Di Maio vuole imitare la Francia sul deficit - ma l'Italia è un Paese diverso : A margine della riunione che lo vedeva impegnato a palazzo Chigi con il ministro dell'economia Tria e col premier Conte, il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio ha trovato il tempo per rispondere ad alcuni followers su Instagram, assicurando che nella manovra sarà presente l'aumento delle pensioni minime a 780 euro e non vi sarà invece alcun taglio, neppure minimo, alla sanità. Come ciò sarà possibile, Di Maio ce lo dice invece via Facebook, ...

Manovra - Di Maio : in Francia deficit al 2 - 8% e siamo anche noi un Paese sovrano : 'In Italia come in Francia': il vicepremier e Ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, è tornato a evocare la possibilità che l'Italia superi il 2% di deficit con la legge di bilancio, prendendo spunto ...

Parigi vara maxi taglio delle tasse : deficit-Pil salirà al 2 - 8% | Di Maio : "L'Italia è un Paese sovrano come la Francia - facciamo come loro" : Il governo francese prevede per il 2019 un taglio delle tasse pari a 24,8 miliardi di euro, nel tentativo di dare impulso all'economia e creare più posti di lavoro. Per finanziare la misura, il deficit pubblico del Paese dovrebbe aumentare dal 2,6% del Pil di quest'anno al 2,8% l'anno prossimo. Di Maio: "Copiamoli"