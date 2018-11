Francia nel caos per i “gilet gialli”

Gilet Gialli - Francia nel caos : un morto - 227 feriti - 6 gravi. Scontri a Parigi : La Francia è nel caos e la tensione sale. La protesta contro il caro benzina dei "giubbetti Gialli" è arrivata vicino all'Eliseo. Circa 282mila persone hanno partecipato...

Francia - Paese nel caos per la protesta contro il caro carburanti : Manifestazioni, blocchi del traffico, tensioni sfociate in scontri, cariche della polizia e arresti: in Francia, la protesta dei cosiddetti gilet gialli contro il caro carburanti deciso dal governo si è trasformata in una giornata drammatica, con un bilancio di un morto e di oltre 100 feriti.Rivolta in strada. La mobilitazione ha coinvolto più di 120 mila persone, suddivise in circa 2 mila blocchi stradali e iniziative in tutto il Paese, Parigi ...

Gilet Gialli - Francia nel caos : un morto - 106 feriti - 5 gravi. Scontri a Parigi : La Francia è nel caos e la tensione sale. La protesta contro il caro benzina dei "giubbetti Gialli" è arrivata vicino all'Eliseo. Oltre 244mila persone hanno partecipato...

Francia - partorisce una bimba e la tiene chiusa nel bagagliaio per due anni : Avrebbe tenuto nascosta l'ultima gravidanza a tutti. Compresi marito e figli. Quando ha partorito l'ha fatto da sola, a 45 anni. E per 48 mesi ha tenuto l'ultima nata chiusa, per la maggior parte del tempo, nel portabagagli della sua Peugeut 307. Senza che nessuno si accorgesse di nulla. Tranne il suo meccanico, insospettito dai rumori provenienti dalla parte posteriore della macchina. È successo in Francia, nel 2013, nelle campagne transalpine ...

Migranti - volevano andare in Francia a piedi : 10 salvati nella neve. 4 dispersi : Dieci Migranti di origine africana, che erano rimasti bloccati nella neve nel tentativo di raggiungere la Francia a piedi, sono stati soccorsi questa mattina in Alta Valle di Susa. Alcuni sono stati recuperati lungo la strada che da Cesana conduce a Sagnalonga, alcuni a monte dell’impianto sciistico La Coche di Claviere e alcuni al confine del Monginevro. Rintracciati, sono stati portati al presidio di accoglienza di Oulx. A chiedere aiuto al ...

Coppa di Francia - l’urna regala il… Paris Saint-Germain : nello spogliatoio dell’Orleans scoppia la festa [VIDEO] : Dopo aver saputo di essere stati accoppiati con il Paris Saint-Germain in Coppa di Francia, i giocatori dell’Orleans hanno fatto festa all’interno dello spogliatoio La trepidante attesa, l’accoppiamento con il Paris Saint-Germain e poi la festa sfrenata. L’Orleans ha festeggiato così l’esito del sorteggio della Coppa di Francia, che ha messo di fronte alla squadra di seconda divisione nientemeno che i campioni ...

Nascose per 2 anni la figlia nel bagagliaio dopo il parto - madre a processo in Francia : Parigi - È incominciato ieri, davanti alla corte d'Assise del tribunale della cittadina di Tulle, dipartimento della Corrèze , il processo su uno dei casi di cronaca familiare più cruenti e surreali degli ultimi anni in Francia. Per i giornali è il 'processo Sèrèna', del nome della bambina, che oggi ha 7 anni, che ha passato i primi 2 anni della sua vita ...

Coppa di Francia - l'Orleans pesca il Psg e nello spogliatoio scatta la festa : Una reazione del genere te la aspetteresti quando una piccola squadra elimina dalla Coppa una big, non quando le viene comunicata la notizia che la dovrà affrontare, con probabilissima uscita di scena ...

Francia - mamma 'orco' tiene la figlia per 2 anni nel vano bagagli dell'auto : Si sta svolgendo in questi giorni a Tulle, in Francia, il processo sulla 'bambina fantasma', che vede imputata in veste di carnefice una madre di 50 anni, Rosa Maria Cruz. Originaria del Sud America ma da tempo residente in Francia, avrebbe occultato per ben due anni sua figlia nel bagagliaio dell'auto, in quanto frutto di una relazione extraconiugale. Solo per pura casualità la bambina sarebbe stata liberata da un meccanico, chiamato ad ...

Francia - mamma partorisce e nasconde la figlia nel bagagliaio : accusata di maltrattamenti : Una donna ha nascosto la figlia nel bagagliaio della sua auto perché non voleva che venisse scoperta la sua relazione extraconiugale. E' successo in Francia, dove Rosa Maria Da Cruz, una donna di cinquant'anni, ha nascosto la gravidanza per poi crescere la bambina per due anni all'oscuro di tutti, famiglia compresa. Ora su di lei pende una accusa di maltrattamenti su minore, nell'attesa di essere processata. La bambina invece potrebbe restare ...

Spagna e Francia : "Migliaia di finti profughi palestinesi nell'Ue" : Le forze dell'ordine di Spagna e Francia hanno in questi giorni lanciato l'allarme circa i 'crescenti flussi di finti profughi palestinesi ' diretti verso l'Europa. Secondo le autorità dei due Paesi, ...

Francia - Mbappé : 'Indecenti le cifre che girano nel mondo del calcio' : Ma questo è il mercato e il mondo del calcio funziona bene così. Io non voglio rivoluzione questo sistema, bisogna rispettarlo e saper rimanere al proprio posto'. Obiettivi - Mbappé ha poi parlato ...