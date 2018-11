Francia | 50mila “giubbini gialli” protestano contro il caro carburante | investita una

ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 novembre 2018) Una donna è rimasta uccisa,in Savoia da un’automobilista che ha forzato il blocco presa dal panico. È successo questa mattina durante le proteste dei “giubbini gialli” inil. I partecipanti in oltre mille punti del Paese sono più die diverse persone sono rimaste ferite. Quello dei gilet gialli è un movimento spontaneo che oggi blocca le strade dellaper una protesta natail-petrolio ma arrivata a contrapporre i ricchi cittadini alladimenticata delle campagne. È nato nelle zone più rurali del paese – dove il pieno dicosta maggiormente – e si è organizzato online per mobilitarsil’aumento dei prezzi del diesel e della benzina, deciso dal governo per diminuire le emissioni di Co2. Una protesta arrivata nonostante il calo dei prezzi al barile del greggio di ...