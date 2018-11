' Fondi Europei e sviluppo del territorio' | successo l' incontro promosso a Locri

Di Maio : 'Fondi europei? L'Italia dà più di quel che riceve' : Milano - 'Se Francia e Germania pensano di minacciare L'Italia sulla ripartizione dei fondi europei allora dobbiamo dire una cosa: quelli sono soldi degli Italiani perché noi ne diamo più di quelli ...

Di Maio : “Fondi europei? Francia e Germania non ci minaccino. L’Italia dà più di quel che riceve” : «Se Francia e Germania pensano di minacciare L’Italia sulla ripartizione dei fondi europei allora dobbiamo dire una cosa: quelli sono soldi degli Italiani perché noi ne diamo più di quelli che riceviamo». ...

Francia e Germania : i Fondi Europei solo a chi rispetta il Patto di stabilità : Lo scrive scrive Spiegel online citando un documento concordato dai due ministri delle finanze Le Maire e Scholz. I fondi del bilancio, che dovrebbe avere l’obiettivo di stabilizzare le economie in caso di crisi, andrebbero ad esclusivo beneficio degli Stati che rispettano le regole della ‘governance' economica comprese quelle di bilancio...

Tav - la Ue : «Taglio ai Fondi Europei se l'opera è in ritardo» : ... su asse Torino-Trieste il 70% del Pil Una bordata alle perplessità del fronte no Tav e quindi degli alleati di Governo del Movimento 5 Stelle arriva dal sottosegretario all'Economia Massimo ...

La voce della Politica Fondi Europei - Lezzi : 'Spesi malissimo - serve coordinamento' : "I Fondi Europei sono stati spesi malissimo, in maniera irresponsabile e negligente, tanto che il divario tra Nord e Sud è aumentato. Questo rapporto lo evidenzia, anche se ho visto qualcuno in questa ...

Perché la pericolosità del governo si spiega bene con i Fondi Europei rifiutati : Roma. Mentre l’Italia è flagellata – da nord a sud, dal Veneto alla Sicilia – con morti e distruzione a causa del maltempo e della fragilità del territorio, non si sa come reagire alla notizia della rinuncia da parte del nuovo governo dei fondi europei contro il dissesto idrogeologico. L’unica spieg

«Fondi Europei a rischio per chi non rispetta il Patto di stabilità» : Lo ha detto Nicola De Michelis, Capo di Gabinetto del Commissario europeo per la Politica regionale ed urbana, Corina

Fondi Europei indiretti - Melis - M5S - : "per la Liguria grande occasione sprecata" : ... la Liguria sperpera una grande quantità dei Fondi europei per la formazione in corsi che non rispondono, di fatto, alle attuali esigenze del mondo del lavoro. Questo comporta sprechi, cattivi ...

3 milioni di euro di Fondi Europei per il Ciasu : ad annunciarlo il sindaco Zaccaria : ... di cui il Centro potrebbe essere in futuro una delle sedi, ma che di certo è un'infrastruttura strategica per la promozione degli studi scientifici, del dibattito fra scienza e politica e della ...

Grecia - la Corte suprema indaga sui Fondi Europei per i migranti : La Corte suprema della Grecia vuole vederci chiaro sulla gestione dei fondi europei concessi ad Atene per far fronte alla crisi dei migranti fra il 2015 e il 2016. Lo scandalo ha iniziato a estendersi ...

Bulgaria - giornalista uccisa dopo essere stata picchiata e violentata. Lavorava a un’inchiesta sui Fondi europei : picchiata, violentata e, alla fine, soffocata. Così è morta a Ruse, in Bulgaria, la giornalista della televisione locale Tvn, Victoria Marinova. Il corpo, come riporta Irpi, è stato ritrovato alle 14.20 sulle rive del Danubio, anche se la morte dovrebbe essere avvenuta intorno alle 11.00 per soffocamento. Marinova è il terzo caso di giornalista ucciso in Unione europea nell’arco di 12 mesi, dopo l’omicidio della maltese Daphne ...

Fondi Europei - Febbo : Lolli se la canta e se la suona ma la realtà è diversa : L'Aquila - Seguendo le orme del predecessore anche il Presidente facente funzione Giovanni Lolli se la canta e se la suona da solo nascondendo sotto il tappeto il disastro e l'enorme ritardo accumulato da questo Governo regionale sulla spesa dei Fondi comunitari". A dichiararlo è il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo dopo aver appreso il rinvio della visita istituzionale del Ministro Lezzi attesa oggi a ...

Fondi Europei - Lolli : Verifica con ministero - Voglio lasciare spesa in regola : L'Aquila - "Vorrei lasciare al prossimo governo regionale conti in ordine e un avanzamento della spesa in regola. Esco da un incontro con la struttura ministeriale confortato dal fatto che i dati che abbiamo fornito dimostrano che non c'è alcun rischio di disimpegno dei Fondi comunitari". Così il presidente vicario, Giovanni Lolli, a margine della riunione con la struttura del ministero per il Sud, dei tecnici ...

Matera - riunione annuale sui Fondi Europei 2014-2020 Il 27 e il 28 settembre : ... l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del consiglio dei Ministri e il ministero dell'Economia e delle Finanze "...