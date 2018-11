Fiorentina | Cecchi Gori non molla | diffida e richiesta di risarcimento nei confronti del

calcioweb.eu

(Di sabato 17 novembre 2018) Dopo il lungo ricovero in ospedale, conclusosi nella scorsa primavera, Vittorioprova a rialzare la testa e a riprendersi ciò che ritiene gli sia stato tolto ingiustamente. Con l’aiuto dell’avvocato Gianfranco Passalacqua, suo storico legale, ha deciso di agire direttamente neidel club delladichiarato fallito nel settembre del 2002 con tanto di ordinanza di custodia cautelare notificata proprio a, che ne era il presidente, per il reato di bancarotta. L’azione legale sarebbe rivolta alla persona del curatore fallimentare dell’A.C., recapitando atto di formale, cui seguirà citazione per danni che una perizia avrebbe stimato in 350 milioni di euro. Un’iniziativa giudiziaria inevitabile di fronte a quella che l’avvocato Passalacqua definisce “perdurante inerzia degli organi del ...