Finisce 0-0 con il Portogallo

Serie A Frosinone - l'amichevole con il Perugia Finisce a reti inviolate : Frosinone - Il test tra il Frosinone di Moreno Longo e il Perugia di Alessandro Nesta termina senza vincitori: i ciociari mettono mettono alla prova i riflessi del portiere umbro Leali in tre distinte ...

In casa con oltre un etto di marijuana - coppia di conviventi Finisce ai domiciliari : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Mondiale Scacchi Londra – Il sesto incontro fra Carlsen e Caruana Finisce in pareggio : che battaglia! : Mondiale Scacchi Londra, Carlsen-Caruana: pari anche il sesto incontro dopo una battaglia appassionante. Sul 3 a 3, oggi riposo, domani, domenica il 7° incontro, primo del ‘girone di ritorno’ E’ stato come se in una partita di calcio sul risultato di 3 a 2 la squadra in svantaggio, per di più in 10 contro 11, proprio all’ultimo minuto realizzasse il gol del pareggio… Nella sesta partita Carlsen ha scelto come prima mossa la spinta del ...

M5S deFinisce 'prostitute' i giornalisti : Paolo Liguori di Tgcom24 risponde con un boa : ''Infimi sciacalli, pu**ane, pennivendoli, cani da riporto di Mafia Capitale'', questi sono gli epiteti affibbiati alla categoria dei giornalisti dagli esponenti del 'Movimento 5 Stelle', Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, definizioni offensive giunte a seguito della divulgazione della notizia riguardante l'assoluzione della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che è stata processata per il capo d'imputazione di 'falso'. Alle offese ricevute ...

Isernia - accusa un malore in auto e Finisce contro un palo della luce : Grande spavento per un automobilista pentro colpito da malessere mentre era alla guida. L'uomo è stato affidato alle cure del 118. Sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco Isernia. Ha accusato ...

Guidesi - Finisce monopolio sul Coni : ANSA, - ROMA, 15 NOV - "Fa sorridere che proprio Malagò parli di occupazione quando lui è il maggior esperto in questa disciplina. Questa riforma renderà finalmente partecipe tutto il mondo sportivo che non sarà più gestito in maniera monopolistica. Malagò se ne faccia una ragione: con questa riforma lo sport italiano avrà investimenti, qualità e trasparenza". Lo afferma Guido ...

Guidesi - Finisce monopolio sul Coni : ANSA, - ROMA, 15 NOV - "Fa sorridere che proprio Malagò parli di occupazione quando lui è il maggior esperto in questa disciplina. Questa riforma renderà finalmente partecipe tutto il mondo sportivo che non sarà più gestito in maniera monopolistica. Malagò se ne faccia una ragione: con questa riforma lo sport italiano avrà investimenti, qualità e trasparenza". Lo afferma Guido ...

Guidesi - Finisce monopolio sul Coni : Malagò se ne faccia una ragione: con questa riforma lo sport italiano avrà investimenti, qualità e trasparenza". Lo afferma Guido Guidesi, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.

Incidente sull’A1 : tir Finisce in una scarpata e si ribalta - estratto vivo il conducente : Grave Incidente stradale sull'A1 nel senese: un mezzo pesante è uscito fuori strada e si è ribaltato nella scarpata. La cabina del conducente era completamente schiacciata: i vigili del fuoco intervenuti sul posto, dopo un complesso lavoro durato un’ora e mezzo, hanno estratto il conducente ancora in vita.Continua a leggere

Primo pari in campionato per la Lazio : con il Sassuolo Finisce 1-1 : Il Primo della stagione per la Lazio A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA Ultimo aggiornamento: 19:53

Asia Argento - lo scontro clamoroso con Annalisa Chirico : da Chiambretti Finisce male : Momento di tensione da Piero Chiambretti a Cr4 su Rete 4. Annalisa Chirico interrompe Asia Argento che reagisce male. La giornalista ha fatto notare all'attrice che il suo compagno Anthony Bourdain è ...

Ilary Blasi - tuona : 'Io lady Totti?'. La risposta della conduttrice a chi la deFinisce così 'Io sono...' : ''sto lady Totti mi suona strano, non mi ci sono mai trovata. Io sono solo Ilary e non mi metto a competere sui nomi o che altro con mio marito'. così commenta in un'intervista a Tv sorrisi e canzoni ...

Asia Argento e Fabrizio Corona - la madre di lei li deFinisce “Due signori di mezza età con felpa e cappuccio che si baciano”. La figlia : “Fottiti troia” : “Anche mia madre mi ha detto: non fidarti di lui. Però che cosa devo fare?”, ha dichiarato Asia Argento in un’intervista al settimanale Chi commentando la relazione con Fabrizio Corona. Il giornale diretto da signorini ha pubblicato le foto di un bacio e la conferma dei protagonisti, una relazione destinata a far discutere anche in famiglia. “Non parlare più di me. Se voglio, so farlo da sola. Non osare attribuirmi cose che non ...

Napoli - un altro punto con il cuore : al San Paolo col Psg Finisce 1-1 : Napoli e Psg 1-1 (0-1) in una partita del gruppo C di Champions League. I gol sono stati segnati nel primo tempo al 46' da Bernat, nel secondo al 18' di Insigne su rigore RILEGGI LA...