sportfair

: La legge sul conflitto di interessi è nel contratto di governo, per noi è una battaglia fondamentale e si farà. Su… - AlfonsoBonafede : La legge sul conflitto di interessi è nel contratto di governo, per noi è una battaglia fondamentale e si farà. Su… - zaiapresidente : Tocchiamo con mano i primi effetti della legalità affermata dal decreto #Salvini. Finalmente i delinquenti tornano… - Sport_Fair : Finalmente l'Italia gioca al calcio! Grazie Mancio, il risultato lascia il tempo che trova: chi ha il coraggio, cri… -

(Di sabato 17 novembre 2018) Italia eliminata dalla Nations League, alla final four approderà il Portogallo, ma oggi Mancini può sorridere per quanto visto in campo La Nazionale italiana di Roberto Mancini, hato questa sera contro il Portogallo di fronte ad un San Siro gremito e festante per l’arrivo degli azzurri. Il ritrovato entusiasmo nei confronti della Nazionale è già di per sé una grande notizia dopo il flop clamoroso targato Ventura. Questo però non è l’unico segnale di crescita per la nostra Italia. Gli uomini di Mancini hannoto a calcio, una gran bella partita quella degli azzurri. Sfrontati, tecnici, qualitativamente d’alto livello la prestazione dell’Italia, ottimo anche il pressing finchè il fiato ha retto, la difesa inoltre è stata imperforabile. Ok, la vittoria non è arrivata, solo un pari per 0-0 che elimina l’Italia dalla Nations League ...