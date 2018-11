Final Fantasy 14 : diamo il benvenuto alla terza espansione - Shadowbringers : In occasione del fan-festival di Final Fantasy 14 tenutosi ieri, Square Enix ha annunciato la terza espansione per il suo popolare MMORPG, stiamo parlando di Final Fantasy 14 naturalmente.Come riporta Rockpapershotgun c'è molta carne al fuco, in quest'espansione. Avremo una serie di nuove classi, una nuova razza giocabile (si parla moltissimo delle Viera, le amazzoni dalle orecchie da coniglio che abbiamo avuto di conoscere con Fran in FFXII), ...

Nomura rassicura i fan : lo sviluppo di Final Fantasy 7 Remake sta procedendo bene : In occasione di un'intervista con Famutsu, Nomura ha rassicurato tutti gli appassionati della fortunata saga Square Enix che lo sviluppo dell'atteso Remake del settimo capitolo sta procedendo bene, riporta Siliconera.Come possiamo vedere infatti, quando Famitsu ha chiesto a Nomura se aveva qualcosa da dire, egli ha dichiarato: "C'è stata della disinformazione sul Remake di Final Fantasy 7 in alcune parti della rete, quindi ho voluto ritoccare un ...

Final Fantasy 15 a quota 8.4 milioni di copie distribuite in tutto il mondo : Final Fantasy 15 è stato lanciato il 29 novembre 2016 per PS4 e Xbox One. Successivamente è stato portato su PC dove è stato pubblicato nel marzo 2018. Questo lancio è avvenuto insieme alla Royal Edition che includeva nuovi contenuti per il gioco.Come riporta Gearnuke, il numero delle vendite aggiornato di Final Fantasy 15, ora a quota 8.4 milioni di copie distribuite in tutto il mondo, lo rende il terzo gioco più venduto in assoluto dietro a ...

Final Fantasy XV festeggia il secondo anniversario con nuovi contenuti : Square Enix festeggia oggi il secondo anniversario del pluripremiato Final Fantasy XV con nuovi contenuti e un’anteprima del DLC Final Fantasy XV: EPISODE ARDYN. Sono previsti un evento speciale in collaborazione con Final Fantasy XIV Online e una nuova edizione standalone di Final Fantasy XV MULTIPLAYER: COMRADES. Nuovo aggiornamento per Final Fantasy XV In arrivo a marzo 2019, EPISODE ARDYN offre ai giocatori l’opportunità ...

Final Fantasy 15 Multiplayer : Comrades è in arrivo il prossimo mese in versione standalone : Durante lo streaming dedicato a Final Fantasy 15, Square Enix ha annunciato che la versione standalone di Final Fantasy 15 Multiplayer: Comrades verrà lanciata il 12 dicembre per PC, PS4 e Xbox One. Come riporta Dualshockers, i giocatori che possiedono già il DLC tramite il pass stagionale di Final Fantasy XV riceveranno la versione standalone gratuitamente. Una volta attivata, la modalità all'interno del gioco Final Fantasy XV non sarà più ...

Final Fantasy 15 : Episode Ardyn si mostra in un trailer : Durante lo streaming dedicato a Final Fantasy 15 di Square Enix, è stato mostrato un nuovo trailer per Episode Ardyn.Come segnala Dualshockers, un film animato chiamato Final Fantasy XV Episode Ardyn - Prologue verrà lanciato prima che il DLC diventi disponibile. Episode Ardyn fornirà ai giocatori più background sull'antagonista del gioco.Mentre Ardyn usa quello che sembra essere lo stesso potere di Noctis, si muove in un modo molto più ...

Tabata lascia Square Enix : Cancellati i DLC di Final Fantasy XV : Come un fulmine da levante a ponente cosi è la notizia che vogliamo darvi quest’oggi. Hajime Tabata, il genio che si cela dietro Final Fantasy XV, ha deciso di abbandonare Square Enix per creare un proprio studio di sviluppo. Square Enix: Addio ad Hajime Tabata Hajime ha dichiarato di voler aprire un proprio studio di sviluppo e di non preoccuparsi del futuro della serie, in quanto è sicuro che sia in ottime ...

Cancellati i nuovi DLC di Final Fantasy XV : Hajime Tabata lascia Square-Enix : Final Fantasy XV è finito: Hajime Tabata ha annunciato il suo addio a Square-Enix e Luminous Productions. Tutto sarebbe accaduto lo scorso 31 ottobre, giorno in cui ha lasciato la società. Il producer del JRPG ha deciso di comunicare la notizia alla community attraverso una lettera aperta in cui si legge: “Ringrazio Square-Enix e tutti voi per questi anni fantastici, ma adesso è arrivato il momento di un annuncio personale. Io, Hajime Tabata, ho ...

Hajime Tabata lascia Square Enix - la maggior parte dei DLC di Final Fantasy 15 cancellati : Hajime Tabata, l'uomo che ha portato a casa il complicato progetto di Final Fantasy 15 di Square Enix, ha lasciato l'azienda, con la maggior parte dei DLC pianificati per il gioco ora annullati.Come segnala Eurogamer.net, la notizia arriva sulla scia di Square Enix, che ha annunciato una "perdita straordinaria" di 3.733 milioni di yen - poco più di 25 milioni di sterline - con Luminous Productions, lo studio di recente costituzione di Tabata, ...

Final Fantasy VII Remake : Tetsuya Nomura non esclude una compilation contenente gli spin-off : Come riporta Siliconera, durante un evento dedicato a The World Ends With You: Final Remix in Giappone, Tetsuya Nomura ha fatto parte di un Q & A in cui ha citato alcune idee per il Remake di Final Fantasy VII. Famitsu ha fornito un riepilogo dell'evento.Ecco una domanda particolare di un fan:"Quando potremo giocare nuovamente a Before Crisis: Final Fantasy VII?"Read more…

WORLD OF Final Fantasy MAXIMA disponibile da oggi : Square Enix oggi invita i nuovi giocatori a scoprire il magico mondo di Grymoire in WORLD OF FINAL FANTASY MAXIMA, ora disponibile su Nintendo Switch, Xbox One, STEAM e PlayStation 4. WORLD OF FINAL FANTASY MAXIMA arriva oggi WORLD OF FINAL FANTASY MAXIMA è una versione migliorata dell’indimenticabile GdR del 2016 WORLD OF FINAL FANTASY e include una serie di nuove funzionalità. Grazie al sistema del cambio di ...

PlayStation Classic - ecco i 20 giochi : ci sono Tekken 3 - Gta e Final Fantasy : Sony ha ufficializzato l’elenco dei titoli precaricati nella versione mini della storica console, in arrivo il 3 dicembre. Qualcosa potrebbe ancora aggiungersi

Final Fantasy VII remake : Nobuo Uematsu potrebbe aver svelato per sbaglio la data di uscita : Di recente il compositore di Final Fantasy Nobou Uematsu ha partecipato ad un'intervista (insieme a Hironobu Sakaguchi e Yoshinori Kitase) durante la quale potrebbe aver rivelato per sbaglio la data di uscita dell'attesissimo remake di Final Fantasy VII.Come riporta GearNuke, Uematsu stava raccontando di come avesse inserito alcune tracce della colonna sonora di Final Fantasy VII per i sui concerti del 2018, aggiungendo che si sarebbero svolti ...

DISSIDIA Final Fantasy NT : Kam’lanut si aggiunge al roster : Square Enix ha annunciato che Kam’lanaut, il quarto personaggio scaricabile del season pass di DISSIDIA FINAL FANTASY NT, è ora disponibile per i giocatori di tutto il mondo. Nuovo personaggio per DISSIDIA FINAL FANTASY NT Kam’lanaut, apparso per la prima volta in FINAL FANTASY XI, era considerato un eroe dal popolo di Jeuno, nonostante le sue ambizioni fossero molto più grandi ed oscure. In DISSIDIA FINAL ...