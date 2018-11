Festival dell' economia civile | l' assessore Bugli sottoscrive il Manifesto dei valori

E' l'ora di 'Fruts!' - il Festival della letteratura per l'infanzia in lingua friulana : Inizia domenica 18 novembre la seconda edizione di 'FRUTS! Festival della letteratura per l'infanzia in lingua friulana' organizzato dal Docuscuele-Centro di documentazione ricerca e sperimentazione ...

Torino Film Festival 2018 : l'appuntamento cinefilo dell'anno : Come non ricordarlo in Il maschio e la femmina , La cinese , Weekend , La gaia scienza , Detective . Poi ha girato con Rivette, Skolimowski, Rocha, e in anni più recenti con Olivier Assayas, Aki ...

Il Festival delle Lanterne in Thailandia è l'evento più colorato dell'anno una magia per l'anima : Il suo vero nome è Loy Kratong , ma in ogni parte del mondo l'amatissima kermesse thailandese, che vale il viaggio in Thailandia , è nota con il termine di Festival delle Lanterne . Una rappresentazione che molti sognano di vedere almeno una volta nella ...

WeWorld Festival- SsangYong partner della 9ª edizione con l’Urban Crossover Tivoli : Il WeWorld Festival viaggia con Tivoli. SsangYong è partner della 9° edizione del Festival dedicato ai diritti delle donne Nell’ambito della partnership con WeWorld Onlus, Organizzazione non governativa che da vent’anni garantisce i diritti dei bambini e delle donne più vulnerabili in Italia e nel Sud del Mondo, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, SsangYong supporta la 9° edizione del WeWorld ...

Milano - Le Farfalle della Maccarani e Madam Viner al Movies & Tv Festival : Tante le personalità presenti del mondo dello sport; fra queste, special guest, Madame Irina Viner Usmanova , Presidente della Federazione russa di ginnastica ritmica, che presenta il documentario a ...

Sanremo - ecco i primi nomi per l’edizione 2019 del Festival della canzone italiana : Mancano ancora tre mesi al festival di Sanremo ma già la febbre sale. Nei giorni scorsi la Commissione musicale di Sanremo Giovani presieduta da Claudio Baglioni ha iniziato a valutare i 69 artisti che ambiscono a sfidarsi a dicembre al Teatro dell’Opera del Casinò. Di questi soltanto 24 approderanno alla neonata manifestazione che sarà trasmessa in diretta su Rai Uno, dal 17 al 19 nel tardo pomeriggio (dalle 17.45), con la conduzione del ...

Gioachino Rossini - il presidente del Festival dei record : “Ha cambiato il gusto dell’epoca con musica popolare : lo fanno solo i giganti” : “Rossini ha cambiato radicalmente il gusto dell’epoca e queste sono cose che fanno solo i giganti: la musica che lui faceva nel suo tempo è quella che noi oggi chiamiamo popolare“. Ernesto Palacio, con la sua voce da tenore per decenni ha celebrato sul palco Gioacino Rossini, di cui oggi ricorrono i 150 anni dalla morte. E ora continua a farlo da direttore artistico e sovrintendente del Rossini Opera Festival, appuntamento ...

Sulmona International Film Festival ecco i vincitori della 36esima edizione : ... che ha invitato il pubblico a restare per la proiezione di Euforia di Valeria Golino , Film che resterà in programmazione anche oggi nella sala cinematografica sulmonese per gli spettacoli delle 16:...

Festival dei Popoli 59 " Le tracce della storia : Ghassan Halwadi e Neary Adeline Hay : È da un'urgenza politica e morale che nasce la possibilità del gesto "artistico". Ma ancor più la possibilità di un filmare che sia davvero un tentativo di interrogare e scoprire il reale. Sulla ...

FUORIPORTA A Ferrara c'è il Festival della Magia : Un viaggio dove tutto è possibile su un percorso magico fatto di spettacoli teatrali, performance di strada, visite guidate tematiche e laboratori per i più piccoli. Un modo esclusivo e fuori dal ...

Al via la seconda fase dello Shopping Festival di GearBest - pioggia di coupon da un miliardo : Prende il via domani la seconda fase dell'evento di GearBest dedicato allo Shopping Festival, con una nuova ondata di coupon, sconti e iniziative speciali. L'articolo Al via la seconda fase dello Shopping Festival di GearBest, pioggia di coupon da un miliardo proviene da TuttoAndroid.

Milano capitale della scienza con il Festival Focus Live : Milano, , askanews, - Al Museo della scienza e della Tecnologia a Milano ha preso il via Focus Live, il festival della scienza del mensile Focus in programma fino a domenica 11 novembre con centinaia di ospiti, esperimenti ed installazioni. Ad inaugurare il festival, un ospite d'eccezione, Piero Angela, intervistato ...

Lunedì pomeriggio - la Biblioteca comunale di Carbonia - nell'ambito del Festival 'Sulcis Scienza' - ospiterà una conferenza sul linguaggio dei media e la responsabilità sociale dell'informazione. : "Sulcis Scienza" è iniziato il 22 ottobre e si svolgerà fino al 20 novembre. «Si tratta di un evento meritorio che mira a promuovere il territorio, favorendo e organizzando attività molteplici in ...

Brescia : Festival della Pace : Si terrà dal 9 al 24 novembre la seconda edizione del Festival della Pace di Brescia. Incontri, conferenze, seminari, ma anche eventi speciali, spettacoli, concerti, mostre, percorsi d'arte e visite guidate offriranno molteplici occasioni per una riflessione articolata e approfondita su tematiche legate alla Pace, intesa come Pace costruttiva ...