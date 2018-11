Federer-Zverev e Djokovic-Anderson | Semifinali ATP Finals tennis 2018 | programma | orari e

Tennis - ATP Finals 2018 : Zverev supera Isner e vola in semifinale contro Federer - Djokovic en plein : La sesta giornata delle ATP Finals 2018 di Tennis ha definito il quadro dei semifinalisti. Nel day-6 dedicato agli ultimi incontri del “Guga Kuerten Group” hanno staccato il biglietto per la prossima fase il serbo Novak Djokovic (n.1 del mondo) e il tedesco Alexander Zverev (n.5 del ranking) che sfideranno rispettivamente Kevin Anderson e Roger Federer. Una situazione che si è chiarita già con il primo match in programma ...

ATP Finals – Zverev batte Isner e si qualifica : il tedesco si impone in 2 set e prenota la sfida contro Federer : Alexander Zverev vince il terzo e ultimo match del Gruppo A: il tedesco supera Isner e si qualifica per la semifinale contro Roger Federer Bastano 1 ora e 22 minuti ad Alexander Zverev per staccare il pass per le semifinali delle ATP Finals. Il talentino tedesco, presentatosi a Londra da numero 5 al mondo, ha superato in due set John Inser, vincendo la partita con il punteggio di 7-6 (7-5 al tie-break) / 6-3. Alexander Zverev ha dunque ...

ATP Finals 2018 - il tabellone e i gruppi : Djokovic sfida Zverev - Federer con Anderson : Sorteggiati i due gironi delle ATP Finals, in programma da domenica 11 a domenica 18 alla O2 Arena di Londra. In campo otto protagonisti, i migliori del 2018, con l'eccezione dei due infortunati di ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Zverev fuori con Khachanov - avanti Thiem - Djokovic e Federer : Si vanno a delineare le semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy: oggi nei quarti di finale la sorpresa di giornata la firma il russo Karen Khachanov, che prende letteralmente a pallate il tedesco Alexander Zverev, e domani sfiderà l’austriaco Dominic Thiem, che batte in rimonta lo statunitense Jack Sock. Rimonta vincente anche per il serbo Novak Djokovic sul croato Marin Cilic, mentre in tarda serata lo svizzero Roger Federer regola in ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Djokovic e Zverev facilmente ai quarti di finale - Federer non brilla ma supera Fognini : Giornata di ottavi di finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2018. Dopo le “stelle cadenti“, è il giorno invece delle conferme, visti i risultati emersi sul veloce indoor francese. Come da pronostico Novak Djokovic e Alexander Zverev hanno staccato il biglietto per i quarti di finale. Il serbo, neo numero uno del mondo dopo il ritiro di ieri di Rafael Nadal, sfrutta l’abbandono del suo avversario, il bosniaco Damir Dzumhur (6-1 ...

Tennis - Basilea : Per Federer la finale numero 14. Zverev stoppato da Copil : Tutto facile per Roger Federer che batte in due set il russo Medvedev 6-1 6-4 e centra la finale numero 14 del torneo di casa. Niente duello con Sascha Zverev però: il tedesco si è fermato a sorpresa ...

Zverev : 'Federer è il più grande atleta di sempre e un uomo straordinario' : Tutti si aspettano da lui che diventi in futuro numero 1 del mondo e che vinca tanti Slam. ' È bello sentirlo, ovviamente ' ha ammesso il classe '97. ' D'altro canto però non mi considero il futuro ...

Tennis - 1000 di Shanghai - Federer k.o con Coric. Djokovic piega Zverev : E' Djokovic il primo finalista del Masters 1000 di Shanghai, 6.170.000 euro, cemento,. Il serbo, implacabile, ha dato una dura lezione a Sascha Zverev, battuto 6-2 6-1. Uno Zverev mai in partita, ...

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai 2018 : Djokovic spazza via Zverev - Coric elimina Federer! : I due finalisti del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai saranno il croato Borna Coric ed il serbo Novak Djokovic: questa la sentenza delle semifinali odierne. In due incontri molto diversi da quelli che ci si attendeva, hanno avuto la meglio rispettivamente sull’elvetico Roger Federer, e sul tedesco Alexander Zverev. Nella semifinale della parte alta del tabellone il croato ha battuto lo svizzero con un duplice 6-4 in un match che ha visto ...