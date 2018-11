Fallout 76 | i giocatori hanno già lanciato la prima atomica

Fallout 76 : vediamo in azione la prima esplosione nucleare provocata dai giocatori : La possibilità di far detonare una bomba nucleare sulla testa degli avversari è una delle feature più pubblicizzate di Fallout 76, e agli sgoccioli dell'ultima fase di test della B.E.T.A. prima del lancio del gioco, abbiamo potuto finalmente ammirare la prima esplosione provocata dai giocatori nella regione dell'Appalachia.Come riferiscono i colleghi di Eurogamer.net, lo streamer di Twitch "FrenchTomahawk" è riuscito insieme ai suoi amici a ...

Fallout 76 : i giocatori Xbox potranno giocare la seconda fase della B.E.T.A il 27 ottobre per sole 2 ore : Se siete tra quelli che hanno preordinato Fallout 76 e non vedete l'ora di immergervi per ore nel vasto mondo di gioco, probabilmente rimarrete delusi.Come riporta Gamingbolt, la seconda fase della B.E.T.A su Xbox One è stata programmata per il 27 ottobre dalle 17 alle 19 (ora americana), esatto, solo due ore. Bethesda ha poi avvertito i fan, in questa beta saranno presenti bug mai visti nell'intero parco titoli della compagnia, oltre a ...

Fallout 76 : Bethesda potrebbe selezionare giocatori per dei test pre-beta : La beta di Fallout 76 è in programma per il mese di ottobre e, come già dichiarato in precedenza, avranno accesso alla fase coloro che hanno pre-ordinato il gioco. Tuttavia, un'ulteriore fase pre-beta potrebbe precedere la beta ufficiale. Non si tratta di una novità, Pete Hines già ne aveva parlato qualche tempo fa, ma ora sarebbe arrivata la conferma. Come riporta Gamingbolt, Hines ha recentemente risposto su Twitter per confermare la possibile ...