F1 | Liberty Media fa piazza pulita | “sostituiremo i Gran Premi poco attrattivi con altri

F1 – Un Mondiale con 25 Gp - Hamilton avvisa Liberty Media : “io non ci sarò” : Lewis Hamilton e l’ipotesi di Liberty Media di allargare il Mondiale a ben 25 gare: il britannico della Mercedes mette subito le cose in chiaro in Brasile Il Brasile è in festa per l’arrivo dei campioni della F1: i piloti sono pronti per un nuovissimo appuntamento della stagione 2018, che si disputerà sul circuito di Interlagos. Anche se il titolo Mondiale è stato già matematicamente assegnato, a Lewis Hamilton, che ha dunque ...

F1 – Contrasti tra Ferrari e Liberty Media - l’ad Camilleri esce allo scoperto : “vi dico cosa ci divide” : L’amministratore delegato della Ferrari ha parlato dei rapporti con Liberty Media, svelando i motivi di dissidio Se il Mondiale piloti è ormai andato, la Ferrari non ha nessuna intenzione di arrendersi per quello Costruttori. La scuderia di Maranello è staccata 55 punti dalla Mercedes, quando mancano due gare alla fine della stagione. Louis Camilleri si fida dei suoi uomini, sottolineando in una conference call con gli analisti ...

F1 - tra mancanza di competizione e giochi di squadra - cosa farà Liberty Media? : il Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno, per usare un eufemismo, non deve essere piaciuto in maniera particolare ai “padroni” del circus. Liberty Media, che ha acquistato il carrozzone ormai due anni or sono, non ha gradito quanto successo nel corso dei 53 giri di Sochi, sotto forma del “gentile regalo” della scuderia Mercedes alla sua punta di diamante Lewis Hamilton. Il “sacrificio” di Valtteri Bottas ...

L’ultima di Liberty Media : aggiungere il Q4 : Liberty Media potrebbe decidere di aggiungere un altro segmento all’attuale format delle qualifiche. Secondo quanto riportato da Auto Motor und Sport potrebbe essere aggiunto un Q4 per rendere più emozionanti le qualifiche. Ognuno dei nuovi Q1, Q2, Q3 e Q4 sarebbe più breve, con meno macchine eliminate. “Vogliamo che le qualifiche siano meno prevedibili, in […] L'articolo L’ultima di Liberty Media: aggiungere il Q4 ...