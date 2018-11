Economia circolare sia opportunità di crescita

Economia circolare - ENEA : progetto per raccolta più efficiente rifiuti elettronici : Individuare sistemi innovativi per la tracciabilità e l'incremento della raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici, RAEE, nelle aree urbane e sviluppare metodi per il prolungamento del ciclo di

Economia circolare : parte progetto per raccolta più efficiente dei rifiuti elettronici : Individuare sistemi innovativi per la tracciabilità e l’incremento della raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) nelle aree urbane e sviluppare metodi per il prolungamento del ciclo di vita dei prodotti riutilizzabili, all’insegna dei principi dell’Economia circolare. È questo l’obiettivo del progetto europeo Inno-WEEE che punta a rendere più efficiente la filiera dei RAEE con l’applicazione di modelli di Economia circolare. Tre le ...

Ecomondo : sempre più Economia circolare : Roma, 16 nov., askanews, - 'Ecomondo e Key energy, i due saloni dedicati all'economia circolare e alle energie rinnovabili, si confermano la grande piattaforma della green economy internazionale'. E' quanto sostengono, in chiusura dei lavori, gli organizzatori di entrambe le ...

Secondo il GIOIN il futuro dell'Economia è circolare : L'impegno di Intesa Sanpaolo nell'Economia circolare Massimiano Tellini, Global Head - Circular Economy di Intesa Sanpaolo, ha raccontato la visione dell'Innovation Center del gruppo, situato al ...

Ecomondo 2018 - Scavi Rabbi - dagli scavi all'Economia circolare : scavi Rabbi, una società veronese presente a Ecomondo 2018, si occupa dal 1950 di movimento terra ed è oggi attiva anche nello smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi

Ecomondo 2018 - Scavi Rabbi - dagli scavi all'Economia circolare : A Ecomondo, la grande fiera sull'ambiente e l'economia circolare svoltasi alla Fiera di Rimini dal 6 al 9 novembre 2018, Teleborsa ha intervistato Mauro Vigalio , Direttore commerciale della società. ...

Ecomondo e Key Energy : Economia circolare - innovazione - mobilità sostenibile. La 'doppia fiera' che guarda al futuro : RIMINI - L'economia circolare, ovvero il sistema economico fondato sulla possibilità di rigenerarsi da solo, è al centro di Ecomondo e di Key Energy, le due manifestazioni...

Economia - il futuro è sempre più circolare : Italia in pole position in Europa

Dall'ecodesign alla valorizzazione degli scarti - l'Economia circolare in progetti concreti : Gruppo Cap e Novamont hanno sottoscritto un accordo di ricerca con l'obiettivo di mettere in pratica i principi della circular economy e della bioeconomia.

Ecomondo ENI - Economia circolare : Versalis - RadiciGroup e Safitex in partnership per riciclo erba sintetica campi sportivi : Versalis, società del Gruppo ENI ,, RadiciGroup e Safitex unite per rendere riciclabile l'erba sintetica dei campi sportivi, in un'ottica di Economia circolare. Il progetto di filiera è stato presentato a Rimini nel corso di Ecomondo . L'iniziativa e vede la collaborazione di Versalis, quale fornitore della materia prima, il polietilene, ...

Ecomondo - Italia in pole position nell'Economia circolare : Roma, 6 nov., askanews, - L'Italia è in pole position in Europa nell'economia circolare. Nel settore rifiuti siamo alla vigilia del recepimento di nuove importanti direttive europee indirizzate verso la circular economy, quelle entrate in vigore il 4 luglio scorso. Un ...

Italia sempre più green - bene in Economia circolare - male in consumo di suolo : L'Italia nel 2017 ottiene buoni 'voti' in economia circolare , è prima fra i grandi Paesi europei, , agricoltura biologica ed anche eco-innovazione, male in consumo del suolo, tutela della biodiversità, decarbonizzazione. E' la fotografia ...

Italia green? Bene in Economia circolare - male in consumo di suolo : Bene in economia circolare, agricoltura biologica ed eco-innovazione. male in consumo del suolo, tutela della biodiversità, decarbonizzazione. E’ la fotografia dell’Italia, tra eccellenze e cadute, nei settori strategici della green economy, contenuta nella Relazione 2018, documento introduttivo degli Stati generali della Green economy (6-7 novembre) presentato nella giornata inaugurale della due giorni verde a Ecomondo (Fiera di ...