Ecco Motorola Moto G7 e Moto G7 Plus in nuovi render

Honor 10 Lite e Motorola Moto G7 svelati da nuove certificazioni : Ecco specifiche e immagini : In attesa della presentazione ufficiale, in programma il 21 novembre, Honor 10 Lite è stato certificato dal TENAA in tre varianti (HRY-TL00, HRY-AL00 e HRY-AL00a). ecco le sue feature L'articolo Honor 10 Lite e Motorola Moto G7 svelati da nuove certificazioni: ecco specifiche e immagini proviene da TuttoAndroid.