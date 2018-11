E' morto William Goldman | sceneggiatore di ' Tutti gli uomini del Presidente'

Cinema in lutto : è morto William Goldman - due Oscar per la sceneggiatura : Il mondo Cinema perde un altro pezzo da novanta. È stata la figlia Jenny ad annunciare il decesso di William Goldman, il leggendario sceneggiatore e scrittore che ha collezionato successi in quasi 50 anni di carriera che si è spento venerdì 16 novembre 2018 all’età di 87 anni. Secondo quanto riporta Variety, Goldman stava lottando contro un cancro al colon e la polmonite. Le sue condizioni di salute si sarebbero poi aggravate e le complicazioni ...

morto lo sceneggiatore premio Oscar William Goldman : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

morto lo sceneggiatore premio Oscar William Goldman : È Morto a Manhattan a 87 anni lo sceneggiatore due volte premio Oscar William Goldman. Premiato per il suo lavoro per celebri film come 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' e...

morto William Goldman - lo sceneggiatore che ha vinto due Oscar - : Considerato una leggenda a Hollywood, era malato di cancro e si è spento nella sua casa di Manhattan. È stato premiato nel 1970 per la miglior sceneggiatura originale per il film "Butch Cassidy" e nel ...

Addio William Goldman - morto lo sceneggiatore premio Oscar per Tutti gli uomini del Presidente : William Goldman, lo sceneggiatore premio Oscar per Butch Cassidy and the Sundance Kid e Tutti gli uomini del Presidente, è morto il 16 novembre nella sua casa di Manhattan circondato da famiglia e amici. Aveva 87 anni ed era malato di cancro. Considerato una leggenda a Hollywood, Goldman aveva scritto anche i copioni di The Princess Bride, Marathon Man, The Stepford Wives e Chaplin. Oltre che per le sceneggiature era famoso per le revisioni sul ...

È morto lo scrittore e sceneggiatore William Goldman : Aveva 87 anni e ha vinto l'Oscar per "Butch Cassidy" e "Tutti gli uomini del presidente", ma ha scritto anche "Il maratoneta" (sia il libro che il film)

Michelle Williams : "Il padre di mia figlia è morto che era piccola. Ma le dico sempre che lui mi ha amata prima che chiunque si accorgesse di me" : "Non ho mai rinunciato all'amore. A Matilda dico sempre: tuo papà mi ha amato prima che chiunque si accorgesse che avevo talento, che ero carina o avevo dei bei vestiti". Era il 2008, quando Heath Ledger, ex compagno di Michelle Williams, morì per overdose. I due avevano una figlia piccola e l'attrice fece di tutto per proteggerla dai riflettori, dall'attenzione morbosa che curiosi e stampa concentravano sulla sua famiglia, segnata ...